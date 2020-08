‘Real Madrid stalt vermeend Ajax-doelwit wederom bij competitiegenoot’

Takefusa Kubo is op weg naar Villarreal, zo weet AS woensdag te melden. De negentienjarige aanvaller uit Japan wordt komend seizoen gehuurd van Real Madrid. Er is geen koopoptie bedongen in de huurovereenkomst, zo klinkt het. De verwachting is dat Kubo woensdag of donderdag officieel wordt gepresenteerd door de nummer vijf van het afgelopen LaLiga-seizoen.

De buitenspeler van Real had over belangstelling niets te klagen. In de afgelopen periode doken naast Villarreal ook Bayern München, Osasuna, Granada en Celta de Vigo op als gegadigden om hem tijdelijk over te nemen. De club van de nieuwe manager Unai Emery kwam dinsdag in beeld en binnen zeer korte tijd is dus een deal gesloten met de Koninklijke. Kubo, met een contract tot 2024 in Madrid speelde afgelopen seizoen 36 wedstrijden op huurbasis voor Real Mallorca.

Real ziet ondanks de tweede verhuurperiode voldoende toekomstperspectief. Volgens AS is daarom ook besloten om af te zien van een koopoptie in het huurcontract met Villarreal. Laatstgenoemde club neemt ook het jaarsalaris van Kubo, dat tussen de twee en drie miljoen euro ligt, komend seizoen voor zijn rekening. De ‘Japanse Messi’, zoals zijn bijnaam luidt, heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om in Spanje actief te blijven en met Villarreal lijkt dat ook te lukken.

AS bracht Kubo in juni nog in verband met Ajax, al bleef een overgang richting de Eredivisie uit. De vleugelaanvaller werd in die periode tevens gelinkt aan Paris Saint-Germain, Celtic, Lazio, AC Milan, Real Sociedad en Real Betis. De Spaanse krant meldt woensdag dat er in totaal meer dan twintig clubs uit Europa hengelden naar de diensten van Kubo.