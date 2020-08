Reis: ‘Ik kneep mezelf niet in mijn arm toen ik dat van Barcelona hoorde’

Ludovit Reis is door trainer Quique Setién opgenomen in de selectie van Barcelona voor het Champions League-duel met Napoli van aanstaande zaterdag. Een flinke stap vooruit voor de pas twintigjarige centrale middenvelder, die afgelopen seizoen zijn speelminuten maakte in het B-elftal van de Catalaanse grootmacht. Reis vindt het geweldig dat hij het returnduel met Napoli van dichtbij mag meemaken.

"Vorig jaar speelde ik nog bij FC Groningen en nu zit ik inderdaad bij de selectie van Barcelona", geeft Reis woensdag aan in een onderhoud met RTV Noord. "Mensen die me een beetje kennen weten dat ik altijd heel nuchter blijf, dus ik hoefde mezelf ook niet echt in mijn arm te knijpen toen ik het hoorde." Het is echter nog maar de vraag of Setién de jonge middenvelder speeltijd gunt tegen Napoli. Tot dusver kwam Reis nog niet in actie in de hoofdmacht van de Champions League-deelnemer.

"Aan het begin van de week begon het allemaal een beetje te spelen", verduidelijkt Reis. "Het is een heel fijn gevoel dat ik nu bij de Champions League-selectie zit. Het is iets waar ik altijd op gehoopt heb en ik ben blij dat het nu gebeurt", aldus de voormalig middenvelder van FC Groningen, die bij Barcelona veel hulp krijgt van zijn ploeggenoten. "Ze staan allemaal klaar om te helpen. Het zijn eigenlijk ook hele normale gasten. Ik vind Messi sowieso de beste speler van de wereld. Voor mij is het heel mooi om met hem op het veld te staan en met hem te mogen trainen. Ik vind het zeker mooi om van dicht bij te zien hoe goed hij is."

Reis heeft zeker nog geen spijt van zijn overstap richting Barcelona. "Het gaat echt goed met me. Ik heb het gevoel dat ik me steeds meer ontwikkel. Dat gevoel wordt eigenlijk ook steeds beter en beter." Over eventuele speelminuten tegen Napoli kan de jeugdinternational van Oranje nog niet al teveel zeggen. "Ik kan niet in de toekomst kijken. We gaan het zien. Ik ga gewoon naar die wedstrijd toe en het zou natuurlijk mooi zijn als ik mag invallen." Barcelona hield in februari een 1-1 gelijkspel over aan de eerste ontmoeting met Napoli.