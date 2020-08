Ajax voegt Europa League-debutant toe aan lijstje met tegenstanders

Ajax maakte eerder al bekend Red Bull Salzburg te hebben gestrikt als oefenopponent tijdens het trainingskamp in het Oostenrijke Bramberg am Wildkogel en de Amsterdammers hebben ook een tweede tegenstander weten te vinden. Wolfsberger AC meldt dinsdag namelijk dat het over een kleine twee weken aan zal treden tegen de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Ajax reist op 15 augustus af naar Oostenrijk voor een trainingskamp van een week. Het treffen met Wolfsberger zal plaatsvinden op dinsdag 18 augustus, om 18.00 uur in de avond. De verwachting is dat de in het plaatsje Saalfelden gespeelde wedstrijd niet toegankelijk zal zijn voor publiek.

Ajacieden trainen in voorbereiding op nieuw seizoen

Wolfsberger eindigde het afgelopen seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga voor het tweede jaar op rij op de derde plek. Ook was er dit seizoen een eerste avontuur in de Europa League. In een groep met Istanbul Basaksehir, AS Roma en Borussia Mönchengladbach werd uiteindelijk vijf punten gepakt. Dit bleek echter niet genoeg om de knockout-fase van het toernooi te bereiken.

Ajax heeft nu vier oefenwedstrijden op het programma staan. RKC Waalwijk is op 8 augustus de eerste tegenstander en op 13 augustus volgt ook een duel met FC Utrecht. Na de wedstrijd tegen Wolfsberger wordt er in Oostenrijk op 22 augustus nog geoefend tegen Salzburg. Na terugkeer in Nederland staat er bovendien mogelijk nog een treffen met Hertha BSC op het programma. De aankondiging van deze wedstrijd is echter weer van de kanalen van die Alte Dame verdwenen.