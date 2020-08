‘Hij kan hier prima afsluiten, Ajax, Feyenoord, PSV en AZ melden zich niet’

FC Twente haalde reeds zes nieuwe spelers naar de Grolsch Veste, maar de zoektocht van technisch directeur Jan Streuer naar aanwinsten is nog niet ten einde. De bestuurder van de Tukker hoopt op korte termijn Eljero Elia aan de selectie te kunnen toevoegen. Het contract van de inmiddels 33-jarige vleugelaanvaller bij Istanbul Basaksehir loopt op 6 augustus af, waardoor hij transfervrij kan worden opgehaald.

"Het ligt er natuurlijk aan wat die jongen zelf wil", benadrukt Streuer woensdag tegenover FOX Sports. "Hij heeft een leeftijd waarop je kunt zeggen: 'Ik speel, bijvoorbeeld, nog twee jaar'. Als je dat in Nederland wil doen, moet je kijken wat wel en niet kan." De ‘td’ hoopt natuurlijk dat de keuze van Elia op FC Twente valt. "De topclubs, Ajax, Feyenoord, PSV en AZ, zullen zich waarschijnlijk niet melden. Dan moet je het toch bij een andere club zoeken. En je kunt bij een club als FC Twente prima je carrière afsluiten."

Streuer rekent zich evenwel nog niet rijk wat betreft de komst van de routinier. "Elia heeft gezegd te willen praten met ons, maar hij moet eers nog wel de competitie afmaken in Turkije. Ze spelen nog in de Europa League (tegen FC Kopenhagen, red.). Als ze deze ronde doorkomen spelen ze waarschijnlijk tegen Manchester United in de volgende ronde. Daarna komt hij pas terug naar Nederland, dan zullen we het zien."

Elia liet enkele dagen geleden in gesprek met FOX Sports al weten dat hij sowieso gaat praten met FC Twente en ADO Den Haag, twee voormalig werkgevers van de buitenspeler. "Ik ga met ADO praten, en met Twente praten. Om te kijken hoe zij staan, wat ze willen, gewoon kijken wat er op mijn pad komt", aldus Elia, die nog steeds veel gevoel heeft bij beide clubs. "Uit respect voor de clubs, wat ze voor mij hebben betekend in mijn carrière, ga ik luisteren. Ik ga ook praten met mijn zaakwaarnemer, en kijken waar mijn hart het meest ligt, waar het plaatje voor mij klopt. Dan ga ik een keuze maken." Elia is ook genoemd bij FC Groningen, terwijl ook Fenerbahçe naar voren is geschoven als mogelijke nieuwe club.