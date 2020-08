Nathan Aké zet voet in Manchester voor afronding van toptransfer

Nathan Aké mag zich bijna speler van Manchester City noemen. Het doorgaans goed geïnformeerde Sky Sports meldt dinsdagmiddag dat de verdediger in Manchester is gesignaleerd. De verwachting is dat de van Bournemouth overkomende Aké in de komende 24 uur medisch gekeurd zal worden. Als er tijdens deze keuring geen problemen aan het licht komen, zal hij bij zijn nieuwe club tekenen.

Met de overgang van Aké is volgens Sky Sports een bedrag van ruim 45 miljoen euro gemoeid. De dertienvoudig international van het Nederlands elftal wordt daarmee de duurste uitgaande transfer ooit van de gedegradeerde Cherries. Het record staat nu nog op naam van Tyrone Mings, die vorig jaar voor dik 22 miljoen naar Aston Villa verkaste.

Waarom Nathan Aké niet de voor de hand liggende transfer naar Chelsea maakt

De overgang van Aké hing al enige tijd in de lucht. Verschillende gezaghebbende Engelse media, waaronder de BBC, meldden een week geleden al dat Bournemouth een bod van Manchester City had geaccepteerd. Daarna was het alleen nog zaak voor the Citizens om tot een persoonlijk akkoord te komen. Transferspecialist Fabrizio Romano maakte in de nacht van dinsdag op woensdag al bekend dat de club van manager Josep Guardiola inmiddels ook persoonlijk rond is met Aké.

De 25-jarige verdediger wordt een belangrijke aanwinst voor de Spaanse oefenmeester, die zijn defensie het afgelopen seizoen zag als zwakste linie in zijn elftal. Guardiola heeft momenteel de beschikking over onder meer Aymeric Laporte, John Stones, Eric Garcia en Nicolás Otamendi voor de posities centraal achterin. Vanwege blessures en de onvrede bij Guardiola over de prestaties van een aantal van zijn verdedigers speelden middenvelders Rodri en Fernandinho echter ook al wedstrijden in het hart van de defensie.