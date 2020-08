Gewilde Tahith Chong kan voor ‘Kevin De Bruyne-traject’ kiezen

Tahith Chong tekende eerder dit jaar een nieuw contract bij Manchester United, waardoor hij nog tot medio 2022, inclusief optie voor nog een jaar, vastligt op Old Trafford. De concurrentie bij the Red Devils is door de aanwezigheid van spelers als Marcus Rashford, Daniel James, Mason Greenwood en Anthony Martial echter fors en ook Jadon Sancho zou nog naar Manchester kunnen komen. De kans is daarom aanwezig dat Chong aankomend seizoen verhuurd wordt en Werder Bremen is een van de gegadigden.

Hoewel de werkgever van Davy Klaassen nog geen definitief afscheid heeft genomen van Milot Rashica, oriënteert technisch directeur Frank Baumann zich al wel vast op een opvolger van de voormalig Vitessenaar. De naam van Rashica werd in de afgelopen maanden genoemd bij onder meer Liverpool, Borussia Dortmund en RB Leipzig. “We zullen iemand aan de selectie toevoegen als Milot ons verlaat”, vertelt Baumann dinsdag in gesprek met de Weser Kurier.

Een van de kandidaten is Chong, die Feyenoord in 2016 verliet voor een avontuur in Engeland: “Hij is enorm snel, hij komt graag naar binnen, hij past in het profiel dat we voor ogen hebben”, bevestigt de sportbestuurder. Vanwege de coronacrisis is het voor Baumann bovendien geen onoverkomelijk obstakel om een vervanger van Rashica in eerste instantie te huren. Werder bleef afgelopen seizoen op het nippertje in de Bundesliga en zag de inkomsten in de afgelopen maanden teruglopen met dertig miljoen euro. Geld voor transfersommen is er daardoor eigenlijk niet in het Weserstadion.

“Het huren van spelers van topclubs kan ons goed uitkomen. Vanwege de situatie waarin we momenteel verkeren, is hij een speler die interessant zou kunnen zijn”, vervolgt Baumann. De Weser Kurier wijst naar Kevin De Bruyne als voorbeeld van hoe een huurdeal met een grote Engelse club positief uit zou kunnen pakken voor Werder. De huidige middenvelder van Manchester City werd in het seizoen 2012/13 door de Duitsers van Chelsea gehuurd en mede door zijn tien goals en negen assists in de Bundesliga slaagde Werder er dat jaar in om aan degradatie te ontkomen.