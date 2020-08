Meest begeerde Feyenoord-speler haalt schouders op: ‘Hoe serieus is dat?’

Ridgeciano Haps heeft een enigszins opmerkelijk seizoen achter de rug bij Feyenoord. De 27-jarige linksback miste verschillende wedstrijden van de Rotterdamse club wegens blessures aan de knie en lies, maar desondanks was er voldoende interesse van andere clubs. Haps bleek zelfs de speler te zijn naar wie het meest werd geïnformeerd in De Kuip.

"Ik weet dat er interesse was, maar hoe serieus is dat als clubs zich vervolgens niet officieel melden?", vraagt Haps zich hardop af in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Naar mijn weten heeft geen enkele club dat gedaan bij Feyenoord voor mij. Dus is het heel makkelijk: dan ben ik er niet mee bezig. Ook nu niet. Ik speel voor Feyenoord en dat vind ik een voorrecht. Mijn contract loopt na dit seizoen nog een jaar door en waar mijn toekomst ligt, zie ik dan wel." Haps, in 2016 overgenomen van AZ, staat inmiddels op 111 wedstrijden in het shirt van Feyenoord.

Haps zag Tyrell Malacia onlangs afhaken. Laatstgenoemde heeft een heupoperatie ondergaan en is waarschijnlijk in de winterstop pas weer beschikbaar. Voorlopig heeft Haps dus alleen te maken met de nog jonge en onervaren Ian Smeulers als concurrent binnen de Feyenoord-selectie. "Ik zie het als mijn taak hem te helpen en wegwijs te maken. Vind ik ook leuk. Feyenoord wordt er beter van en ik ook", benadrukt Haps. "Als Tyrell straks terug is, hebben we genoeg spelers voor onze posities, terwijl ik in nood ook een linie vooruit kan, zoals vorig jaar gebeurde na het vertrek van Sam Larsson en de blessure van Luis Sinisterra."

Haps wil zich via Feyenoord in de kijker spelen van bondscoach Ronald Koeman. De vleugelverdediger sprak er al over met Dick Advocaat, die als keuzeheer een verleden heeft bij het Nederlands elftal. "Maar ik staar me er niet blind op. Als ik presteer bij Feyenoord, kom ik wellicht in beeld bij Oranje, zo werkt het. Dus moet ik ervoor zorgen dát ik goed speel en daarna ben je ook nog afhankelijk van de vorm van andere spelers en hoe de bondscoach over je denkt", aldus Haps.