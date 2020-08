‘Galatasaray, Besiktas, AS Roma en Lazio azen op deal met sc Heerenveen’

Chidera Ejuke heeft zich volgens berichten uit zijn thuisland Nigeria in de kijker gespeeld bij een aantal grote clubs. The Punch, een van de grootste kranten van het Afrikaanse land, weet namelijk te melden dat onder meer Galatasaray, Besiktas, AS Roma en Lazio het hebben voorzien op de 22-jarige aanvaller.

De krant heeft een bron die dicht bij Ejuke staat gesproken: “Er liggen aanbiedingen voor Ejuke op tafel vanuit Italië, Turkije en Duitsland, maar Heerenveen vraagt meer dan er tot nu toe is geboden. Heerenveen wil hem graag houden, maar Ejuke zou kunnen vertrekken als het juiste bedrag voor hem wordt geboden”, zo valt er te lezen.

De Friezen pikten Ejuke een jaar geleden voor twee miljoen euro op bij het Noorse Vaalerenga en zouden nu een forse winst op hem willen maken. De in het Abe Lenstra Stadion gehanteerde vraagprijs voor de linksbuiten, die nog vastligt tot medio 2023, ligt volgens de berichtgeving namelijk op vijftien miljoen.

Dit bedrag werd eind mei al door Voetbal International genoemd als som die op tafel zou moeten komen voor Ejuke. Een niet nader genoemde Chinese club meldde zich destijds met een bod van zeven miljoen in Friesland, maar slaagde er toen niet in om tot een akkoord te komen met Heerenveen.