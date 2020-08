Willem II wekt verbazing met ‘smakeloos’ bericht over aanvoerder Peters

Jordens Peters leek Willem II per direct te verlaten, zo bleek uit een Twitter-bericht van de Tilburgse club. De 33-jarige aanvoerder, die in januari nog zijn contract verlengde tot medio 2021 staat echter niet voor een uitgaande transfer. Peters is namelijk onderdeel van een marketingstunt om het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2020/21 te promoten.

"Willem ll raakt aanvoerder Jordens Peters kwijt. Later meer..", zo viel te lezen in het korte bericht op het social media-kanaal van Willem II. Volgens het Brabants Dagblad kwam de beslissing van Willem II om afscheid te nemen van Peters voor zaakwaarnemer Frank Schouten als een 'volledige verrassing'. De regionale krant meldde verder dat het statement van Willem II niets te maken had met een transfer van de routinier. Naar nu blijkt gaat het om een grap van de Tricolores.

Willem II raakt aanvoerder Jordens Peters kwijt Later meer… pic.twitter.com/g2lppZeUZV — Willem II (@WillemII) August 5, 2020

Kort na de aankondiging op Twitter kwam Willem II met een video op de proppen met daarin een hoofdrol voor Peters. De aanvoerder laat weten dat supporters de kans krijgen om zijn geheime locatie te ontgrendelen. Via enkele online spellen kan een geheime code worden gekraakt. De winnaars krijgen vervolgens de mogelijkheid om hun nieuwe thuisshirt van Willem II gratis te laten bedrukken in de fanshop.

"De mededeling ‘Willem II raakt aanvoerder Jordens Peters kwijt’ op de kanalen van de Tilburgse club blijkt een marketingstunt te zijn. Het is de smakeloze manier om de aandacht te vestigen op de presentatie van het nieuwe thuisshirt", zo analyseert het Brabants Dagblad de actie van Willem II. Persvoorlichter Wouter Janssen zegt ‘te begrijpen dat er ook mensen zijn die het een slechte grap vinden'. "Maar dat is een risico dat genomen wordt", benadrukt de zegsman.