Zeefuik heeft droomtransfer naar Hertha BSC te pakken

Deyovaisio Zeefuik maakt per direct de overstap van FC Groningen naar Hertha BSC, zo maakt de Bundesliga-club wereldkundig. De 22-jarige vleugelverdediger kwam zonder problemen door de medische keuring en gaat een meerjarig contract tekenen in Berlijn. Met de overgang van Zeefuik naar Duitsland is volgens onder meer RTV Noord een bedrag van vier miljoen euro gemoeid.

Zeefuik beschikte in Groningen over een verbintenis die nog een jaar doorliep. Desondanks wilde de jonge rechtsback dolgraag de overstap maken naar een grote Europese competitie. In de afgelopen periode werd hij gelinkt aan onder meer PSV, Stade Reims en Southampton. Laatstgenoemde club had zes miljoen euro over voor Zeefuik, die echter zijn zinnen had gezet op een meerjarig contract bij Hertha BSC. De verdediger, in 2018 overgenomen van Ajax, verlaat FC Groningen met 73 duels in alle competities achter zijn naam.

"We hadden Deyo het liefst behouden voor FC Groningen, maar hij had de wens en ambitie een volgende stap in zijn carrière te zetten, waardoor het niet lukte zijn nog één jaar doorlopende contract te verlengen", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van de Trots van het Noorden. "Dat hebben wij gerespecteerd. Deyo heeft het afgelopen seizoen ook laten zien toe te zijn aan een nieuwe stap. We zijn er trots op dat we opnieuw een speler rechtstreeks kunnen afleveren aan een grote Europese competitie als de Bundesliga en een grote club als Hertha BSC."

Zeefuik is de tweede aankoop van Hertha BSC voor het seizoen 2020/21. Die Alte Dame verzekerde zich eerder al van de diensten van doelman Alexander Schwolow, die voor acht miljoen euro overkwam van SC Freiburg. Zeefuik krijgt bij zijn nieuwe werkgever te maken met landgenoten Karim Rekik, Omar Rekik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan.