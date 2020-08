Manchester City-nieuwkomer haalt uit: ‘Hij is geen goede aanvoerder geweest’

Manchester City rondde dinsdag de komst van Ferran Torres af en met zijn vertrek bij Valencia is er een einde gekomen aan een langlopende transfersoap. De twintigjarige aanvaller was de afgelopen maanden onderwerp van gesprek in Spanje omdat hij zijn tot volgend jaar doorlopende contract niet wilde verlengen, waardoor los Che zich uiteindelijk genoodzaakt zagen om hem te verkopen. Torres zelf gaat een dag later in gesprek met Marca nog één keer op de situatie in.

“Aan de ene kant ben ik enorm blij en kijk ik uit naar mijn avontuur bij Manchester City. Tegelijkertijd ben ik verdrietig omdat ik de club van mijn leven heb moeten verlaten. Deze club heeft mij alles gegeven en opgeleid sinds ik zeven jaar oud was”, steekt Torres van wal. De aanvaller sloot op zijn zeventiende aan bij de hoofdmacht van Valencia en merkte toen al snel dat hij onder een vergrootglas lag: “Zonder dat ik er aanleiding toe heb gegeven, voelde ik de druk toenemen en kwam er kritiek. En dat gold niet alleen voor mij. Ze wilden ook mijn vertegenwoordigers en mijn familie pijn doen. Het ging gelukkig maar om een paar mensen. Dezelfde mensen die nu campagne tegen mij voeren zeiden toen dat ik zou mislukken en dat doet enorm veel pijn als je zeventien jaar oud bent.”

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ?? ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL — Manchester City (@ManCity) August 4, 2020

Torres werd in de afgelopen jaren naar eigen zeggen dus zwartgemaakt door journalisten en mensen binnen de club. De aanvaller koesterde wel een goede band met voormalig trainer Marcelino en technisch directeur Mateu Alemany, die ook al enige tijd vertrokken is. De kritiek op Torres nam in de afgelopen periode weer toe nadat hij weigerde om bij te tekenen en de buitenspeler legt uit dat hij drie duidelijke voorwaarden aan de club heeft gesteld, waarvan er aan twee voldaan zouden moeten worden: “Ten eerste wilde ik dat Peter Lim (de eigenaar van de club, red.) betrokken was bij mijn nieuwe contract, om te laten zien dat ik belangrijk was voor de club.”

“Een andere was om tot aanvoerder te worden benoemd, dat was een droom van mij. Ik had ook gezien dat andere clubs dit hebben gedaan om talenten uit de eigen opleiding, zoals Mikel Oyarzabal (Real Sociedad, red.) en Fernando Torres (Atlético Madrid, red.), aan boord te houden. En de derde was om bij de bestbetaalde spelers van de selectie te gaan horen. Twee van de drie was genoeg geweest en aan geen enkele werd voldaan…” Naast de problemen met de clubleiding onderhield Torres ook bepaald geen warme verstandhouding met aanvoerder Dani Parejo: “Ik moet zeggen dat nu ik drie jaar bij de selectie heb gezeten ik veel volwassener en mentaal ook sterker ben.”

“Maar toen ik zeventien was, nee. Parejo is een geweldige speler, maar ik heb persoonlijk nooit een band met hem gehad. Toen ik voor het eerst bij de selectie kwam, ik was zeventien jaar oud, duurde het weken voordat hij mij een simpele ‘goedemorgen’ wenste. Ik denk niet dat hij een goede aanvoerder voor mij is geweest. Het ergste was het na het vertrek van Marcelino. Kang-In Lee en ik werden aangewezen als de zondebokken en er werd weken niet met ons gesproken.” Torres betreurt het voortijdige vertrek van Marcelino, die in september van het afgelopen jaar op straat werd gezet. Ook het vertrek van directeur Alemany en Pablo Longoria kwam hard aan bij de aanvaller: “Het was een ramp toen zij de club verlieten. Ik weet zeker dat als zij er nog hadden gezeten, ik een nieuw contract had getekend. Ik wil benadrukken dat Mateu de enige is geweest die vertrouwen in mij had. Het is uiteindelijk de club geweest die mij op de markt heeft gebracht, dat zorgde ervoor dat ik begon na te denken over een vertrek.”

Voor Torres begint er nu een nieuw avontuur en de jongeling sprak al kort met landgenoot Josep Guardiola: “Dat was enorm spannend. Dat gesprek heeft me veel rust gegeven en hij heeft me ook gefeliciteerd. Ik ga naar een club die alles heeft gewonnen en de beste trainer van de wereld heeft. Ik denk dat ik mezelf daar zal verbeteren en veel zal leren.” Manchester City betaalt Valencia in eerste instantie 23 miljoen euro voor Torres, die wordt gezien als de opvolger van Leroy Sané. Dat bedrag kan door bonussen nog met twaalf miljoen oplopen.