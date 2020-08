Transfers Keuken Kampioen Divisie 2020/21: De Graafschap verliest sterspeler

Voor de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is de transfermarkt van 5 augustus tot en met 6 oktober om 23.59 uur geopend. De zomerse transferperiode van twaalf weken eindigt normaliter in de meeste Europese landen op 31 augustus, maar door de coronacrisis is alles anders. Het eerste deel van de transfermarkt was van 1 tot en met 21 juli. In dit artikel kun je alle ingaande en uitgaande transfers in de Keuken Kampioen Divisie op je gemak teruglezen.

De 34-jarige Ryan Koolwijk wil Almere City FC met al zijn ervaring aan promotie helpen. "Ik voel mezelf topfit, heb de nodige ervaring en hoop daarmee het team op sleeptouw te kunnen nemen. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd, maar het gevoel bij Almere City FC was direct goed. We zijn er daardoor vrij snel uitgekomen. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging.”

Almere City FC

Nieuw

Steve Tungat (afkomstig van Borussia Dortmund II, contract tot 2022)

Frederik Helstrup (afkomstig van Arka Gdynia, contract tot 2022)

Oussama Bouyaghlafen (afkomstig van FC Den Bosch, contract tot 2022)

Thibaut Lesquoy (afkomstig van F91 Dudelange, contract tot 2022)

Michael Woud (gehuurd van Willem II)

Ryan Koolwijk (afkomstig van AS Trencin, contract tot 2021)

Weg

Ruud Boymans (vertrokken naar Quick Boys)

Roy Kortsmit (transfervrij)

Dico Koppers (transfervrij)

James Efmorfidis (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Ricardo Kip (transfervrij)

Timo Plattel (transfervrij)

Joedrick Pupe (transfervrij)

Torino Hunte (transfervrij)

Nick Vossebelt (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Bart Meijers (transfervrij)

Nicky van Hilten (transfervrij)

Youri Loen (transfervrij)

Nick Venema (werd gehuurd van FC Utrecht)

Amir Absalem (werd gehuurd van FC Groningen)

In het contract van Branco van den Boomen bij De Graafschap was een clausule opgenomen. De 25-jarige middenvelder kon voor een gelimiteerde transfersom vertrekken als men niet zou promoveren naar de Eredivisie. Die optie is gelicht door het Franse Toulouse. De Graafschap houdt naar verluidt 350.000 euro over aan de verkoop en gaat op zoek naar een geschikte vervanger.

De Graafschap

Nieuw

Rick Dekker (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot 2022)*

Julian Lelieveld (afkomstig van Vitesse, contract tot 2022)*

Elmo Lieftink (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot 2022)*

Joey Konings (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot 2022)*

Danny Verbeek (afkomstig van FC Den Bosch, contract tot 2023)

Rody de Boer (gehuurd van AZ)

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Leeroy Owusu (vertrokken naar Willem II)

Matthijs van Nispen (vertrokken naar TOP Oss)

Dylan Chiazor (vertrokken naar IJsselmeervogels

Stef Nijland (vertrokken naar DVS ’33)

Frank Olijve (vertrokken naar Spakenburg)

Marlon Versteeg (vertrokken naar De Treffers)

Jody Rondeel (vertrokken naar TOP Oss)

Gregor Breinburg (transfervrij)

Javier Vet (transfervrij)

Nigel Bertrams (werd gehuurd van Nordsjaelland)

Callum Slattery (werd gehuurd van Southampton)

Jeremy Helmer (werd gehuurd van AZ)

Hidde Jurjus (werd gehuurd van PSV)

Victor van den Bogert (werd gehuurd van Willem II)

Branco van den Boomen (vertrokken naar Toulouse)

Excelsior

Nieuw

Reuven Niemeijer (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot 2022)

Mats Wieffer (afkomstig van Twente )21, contract tot 2023)

Brandon Ormonde-Ottewill (afkomstig van FC Dordrecht, contract tot 2022)*

Mitchell van Rooijen (gehuurd van FC Utrecht)

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Arsenio Valpoort (vertrokken naar FC Dordrecht)

Rai Vloet (vertrokken naar Heracles Almelo)

Kyle Ebecilio (transfervrij)

Cameron Humphreys (werd gehuurd van Zulte Waregem)

Rúben Rodrigues werd vorig seizoen met twaalf goals topclubscorer van FC Den Bosch, maar tot een nieuwe overeenkomst leidde het niet. De Portugese middenvelder hoefde niet lang op een nieuwe werkgever te wachten en vervolgt zijn loopbaan bij de oudste profclub ter wereld: Notts County.

FC Den Bosch

Nieuw

Dwayne Green (afkomstig van FC Dordrecht, contract tot 2021)*

Don Bolsius (afkomstig van Kozakken Boys, contract tot 2021)

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Jens van Son (transfervrij)

Luuk Brouwers (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Danny Verbeek (vertrokken naar De Graafschap)

Stefan Velkov (vertrokken naar KFC Uerdingen)

Azzedine Dkidak (transfervrij)

Jordy van der Winden (transfervrij)

Alexander Laukart (vertrokken naar Türkgücü München)

Oussama Bonvaghlafen (vertrokken naar Almere City)

Abdulsamed Abdullahi (transfervrij)

Rúben Rodrigues (vertrokken naar Notts County)

Pedro Marques (werd gehuurd van Sporting CP)

Leon Bergsma (werd gehuurd van AZ)

FC Dordrecht

Nieuw

Nikki Baggerman (afkomstig van Jong RKC, contract tot 2022)

Kevin Jansen (afkomstig van Quick Boys, contract tot 2022)

Nikolas Agrafiotis (afkomstig van Vitesse O21, contract tot 2022)

Julius Bliek (afkomstig van Saburtalo, contract tot 2021)

Bradley Vliet (afkomstig van NK Lokomotiva, contract tot 2021)

Arsenio Valpoort (afkomstig van Excelsior, contract tot 2021)

Anthony Swolfs (afkomstig van Telstar, contract tot 2022)

Weg

Gaultiér Overman (vertrokken naar Jong Sparta)

Lewis Montsma (vertrokken naar Lincoln City)

Brandon Ormonde-Ottewill (vertrokken naar Excelsior)

Thomas Kok (transfervrij)

Fabian de Abreu (transfervrij)

Daniël Breedijk (transfervrij)

Savvas Mourgos (werd gehuurd van Norwich City)

Andries Noppert (transfervrij)

Danzell Gravenberch (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Renny Smith (transfervrij)

Petar Stoskovic (transfervrij)

Dwayne Green (vertrokken naar FC Den Bosch)

Stef Gronsveld (transfervrij)

Ian Smeulers (werd gehuurd van Feyenoord)

Achraf El Bouchataoui (werd gehuurd van Feyenoord)

Jordy Wehrmann (werd gehuurd van Feyenoord)

ADO Den Haag-belofte Lorenzo van Kleef draait komend seizoen op huurbasis mee bij FC Eindhoven, nadat hij afgelopen seizoen zijn profdebuut maakte in de Eredivisie tegen PSV. "Ik kijk er heel erg naar uit om me op dit niveau verder te ontwikkelen. Ik heb de trainer hier gesproken en kreeg daar gelijk een goed gevoel bij."

FC Eindhoven

Nieuw

Alef João (afkomstig van Brabantia, contract tot 2021)

Lorenzo van Kleef (gehuurd van ADO Den Haag)

Hugo Botermans (gehuurd van ADO Den Haag)

Weg

Rigino Cicilia (vertrokken naar Slovácko)

Byron Burgering (vertrokken naar Sportlust ’46)

Karim Essikal (vertrokken naar Hassania)

Samy Bourard (vertrokken naar ADO Den Haag)

Collin Seedorf (transfervrij)

Thom Jonkerman (transfervrij)

Alvin Daniëls (transfervrij)

Moses Makasi (vertrokken naar IK Brage)

Jay Idzes (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Jarno Janssen (transfervrij)

Marcelo Lopes (transfervrij)

Justin Ogenia (werd gehuurd van Willem II)

Met het vertrek van Gijs Smal verliest FC Volendam een regelrechte smaakmaker. De linksback was afgelopen seizoen goed voor zes goals en tien assists. Hij verkast transfervrij naar FC Twente. "Het was zo’n leuk jaar en daar pluk ik nu mede de vruchten van. Alles viel op zijn plaats, de sfeer in de groep was goed en dat ging natuurlijk gepaard met het succes. We werden de verrassing van het jaar en het is jammer dat de competitie stil kwam te liggen, want je voelde aan alles dat promotie er écht in had gezeten.’’

FC Volendam

Nieuw

Darryl Bäly (werd verhuurd aan Telstar)

Weg

Gerry Vlak (vertrokken naar IJsselmeervogels)

Gijs Smal (vertrokken naar FC Twente)

Mitchel Michaelis (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Nick Runderkamp (transfervrij)

Roy Tol (transfervrij)

Noah Fadiga (werd gehuurd van Club Brugge)

Jelle Duin (werd gehuurd van Jong AZ)

Francesco Antonucci (werd gehuurd van AS Monaco)

Kevin van Kippersluis keert na één jaar terug op de Nederlandse velden. “Ik wil weer gewoon alleen aan voetbal denken, stappen maken en hopelijk weer tot de betere spelers in de competitie gaan behoren. Go Ahead Eagles is een fantastische club om dat voor elkaar te krijgen. Een heel mooi stadion met een heerlijk sfeertje."

Go Ahead Eagles

Nieuw

Luuk Brouwers (afkomstig van FC Den Bosch, contract tot 2023)

Bas Kuipers (afkomstig van NEC, contract tot 2022)

Mitchel Michaelis (afkomstig van FC Volendam, contract tot 2021)*

Kevin van Kippersluis (afkomstig van AFC Eskilstuna, contract tot 2021)*

Bradly van Hoeven (gehuurd van Jong Sparta Rotterdam)

Jay Idzes (afkomstig van FC Eindhoven, contract tot 2023)

Lars Jansen (werd verhuurd aan VVSB)

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Hobie Verhulst (vertrokken naar AZ)

Lars Jansen (vertrokken naar VVSB)

Jenthe Mertens (vertrokken naar Waasland-Beveren)

Soufyan Ahannach (transfervrij)

Jarno van den Bos (vertrokken naar SV Helios)

Samuel Wakana (vertrokken naar Voorwaarts Twello)

Elso Brito (transfervrij)

Jaroslav Navratil (transfervrij)

Alexander Bannink (vertrokken naar HSC ’21)

Maecky Ngombo (transfervrij)

Henri Anier (transfervrij)

Mark Spenkelink (transfervrij)

Elmo Lieftink (vertrokken naar De Graafschap)

Donny van Iperen (transfervrij)

Joran Swart (transfervrij)

Jeroen Houwen (werd gehuurd van Vitesse)

Helmond Sport

Nieuw

Dean van der Sluys (afkomstig van TOP Oss, contract tot 2022)

Karim Loukili (afkomstig van Phönix Lübeck, contract tot 2021)*

Rowen Koot (afkomstig van Fortuna Sittard, contract tot 2021)

Lance Duivesteijn (afkomstig van ADO Den Haag O21, contract tot 2021)*

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Diego Snepvangers (werd gehuurd van NAC Breda)

Daan Klomp (werd gehuurd van NAC Breda)

Dean Koolhoof (transfervrij)

Bram Zwanen (transfervrij)

Stefan Tielemans (vertrokken naar Gemert)

Joeri Poelmans (transfervrij)

Jeffrey Neral (vertrokken naar Ergotelis)

Senne Vits (transfervrij)

Givan Werkhoven (transfervrij)

Tibeau Swinnen (transfervrij)

Jeroen Verkennis (vertrokken naar Wittenhorst)

Ferry de Regt (vertrokken naar SV Straelen)

Bodi Brusselers (transfervrij)

Nick de Louw (vertrokken naar SV Someren)

Anass Salah-Eddine is één de acht talenten die bij de start van dit seizoen worden doorgeschoven naar Jong Ajax. De jongeling werd in 2019 Europees kampioen met Oranje Onder-17 en greep in hetzelfde jaar de nationale dubbel met Ajax Onder-19. Op 13 januari 2020 maakte hij zijn debuut in het Nederlandse betaalde voetbal, met een basisplaats tegen Jong PSV. Dit seizoen hoopt hij veel minuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie. Het is echter ook een reëel scenario dat hij binnen korte tijd wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht, waar Nicolás Tagliafico lijkt te vertrekken.

Jong Ajax

Nieuw

Neraysho Kasanwirjo (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Calvin Raatsie (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Steven van der Sloot (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Anass Salah-Eddine (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Nordin Musampa (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Enric Llansana (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Devyne Rensch (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Youri Regeer (doorgeschoven vanuit Ajax O19)

Dennis Johnsen (werd verhuurd aan PEC Zwolle)

Weg

Boy Kemper (vertrokken naar ADO Den Haag)

Jasper ter Heide (vertrokken naar SC Cambuur)

Nicolas Kühn (vertrokken naar Bayern München II)

Leo Thethani (transfervrij)

Stan van Bladeren (transfervrij)

Issam El Maach (transfervrij)

Dean Solomons (transfervrij)

Juan Familia-Castillo (werd gehuurd van Chelsea)

AZ heeft zich versterkt met doelman Elber Evora. De Kaapverdische doelman is afkomstig van Feyenoord en zat al eens bij de nationale selectie van zijn land, maar is nog geen A-international. "Hij heeft bij Feyenoord een goede opleiding gehad. We zijn benieuwd hoe Elber zich dit seizoen gaat ontwikkelen. In eerste instantie traint hij mee met de A-selectie, om vervolgens aan te sluiten bij Jong AZ", aldus hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg.

Jong AZ

Nieuw

Jorn Berkhout (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Tijmen Wildeboer (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Iman Griffith (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Emir Biberoglu (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Sem Westerveld (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Zico Buurmeester (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Elber Evora (overgenomen van Feyenoord O21, contract tot 2021)*

Quinten Dekkers (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Viktor Christiansson (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Tijs Velthuis (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Rik Regeling (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Yusuf Barasi (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Bram Franken (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Fons Gemmel (doorgeschoven vanuit AZ O19)

Sem Dirks (doorgeschoven vanuit AZ O19)

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Jelle Duin (verhuurd aan MVV Maastricht)

Mauro Savastano (transfervrij)

Félix Correia (werd gehuurd van Manchester City)

Vincent Regeling (transfervrij)

Henri Weigelt (vertrokken naar Borussia Dortmund II)

Joerie Church (vertrokken naar SV Rödinghausen)

Mees Bakker (doorgeschoven naar AZ 1)

Thijs Oosting (doorgeschoven naar AZ 1)

Mohamed Taabouni (doorgeschoven naar AZ 1)

Anton Fase (vertrokken naar NEC)

Justin Bakker (transfervrij)

Jong FC Utrecht

Nieuw

Tim Pieters (afkomstig van Hercules, contract tot 2021)*

Djevencio van der Kust (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Oussama Alou (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Niciano Grootfaam (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Tommy van Butselaar (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Jordi Ruijgrok (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Zineddine Bourebaba (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Reda Akmum (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Denso Kasius (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Ruben Kluivert (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Rick Meissen (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Yassine Tekfaoui (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

Raymond Huizing (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O19)

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Dragos Albu (vertrokken naar Universitatea Craiova)

Odysseus Velanas (doorgeschoven naar FC Utrecht 1)

Mitchell van Rooijen (doorgeschoven naar FC Utrecht 1)

Jonas Arweiler (doorgeschoven naar FC Utrecht 1)

Mehdi Lehaire (transfervrij)

Ruben Hoogenhout (transfervrij

Tommy St. Jago (doorgeschoven naar FC Utrecht 1)

Fabian de Keijzer (doorgeschoven naar FC Utrecht 1)

Cheik Touré groeide op 27 augustus 2017 uit tot één na jongste debutant ooit bij Feyenoord (achter Georginio Wijnaldum), maar wist daarna geen vaste waarde te worden. Hij liep deze zomer uit zijn contract bij de Rotterdammers en gaat nu voor een tweede kans bij Jong PSV, dat in de nog altijd pas 19-jarige belofte een waardevolle versterking voor de aanval ziet na het vertrek van Amar Catic en Cyril Ngonge.

Jong PSV

Nieuw

Cheick Touré (afkomstig van Feyenoord O21, contract tot 2022)

Ismael Saibari (afkomstig van KRC Genk, contract tot 2023)

Maxime Delanghe (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Damian Timan (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Mees Kreekels (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Dennis Vos (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Nigel Thomas (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Emmanuel Matuta (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Djenairo Daniels (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Joël Piroe (werd verhuurd aan Sparta Rotterdam)

Gregory Kuisch (werd verhuurd aan KSV Roeselare)

Luis Felipe (doorgeschoven vanuit PSV O19)

Weg

Cyril Ngonge (werd gehuurd van Club Brugge)

Robin Lauwers (transfervrij)

Olivér Horváth (transfervrij)

Mike van de Meulenhof (transfervrij)

Amar Catic (vertrokken naar ADO Den Haag)

Claudio Gomes (werd gehuurd van Manchester City)

Youri Roulaux (transfervrij)

Maxime Soulas (transfervrij)

Sekou Sidibe (vertrokken naar FC Emmen)

Steven Theunissen (vertrokken naar GVVV)

Baggio Wallenburg (transfervrij)

MVV Maastricht

Nieuw

Timo Stavitski (gehuurd van SM Caen)

Jelle Duin (gehuurd van AZ)

Oussama Zamouri (afkomstig van Inter Zapresic, contract tot 2021)*

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Gilles Deusings (transfervrij)

Nigels Bertrams (transfervrij)

Gavin Vlijter (vertrokken naar De Treffers)

Marnick Vermijl (vertrokken naar Thes Sport)

Shermaine Martina (transfervrij)

Enes Mahmutovic (werd gehuurd van Middlesbrough)

William Balikwisha (werd gehuurd van Standard Luik)

Thijmen Goppel (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Joshua Holtby (transfervrij)

Nino Everaers (vertrokken naar SV Meerssen)

Serhat Kot (transfervrij)

Moreno Rutten keert na één jaar in de Serie B bij Crotone terug op de Nederlandse velden, waar hij eerder actief was voor VVV-Venlo en FC Den Bosch. Hij wilde graag naar NAC Breda, waar hij met Maurice Steijn een oude bekende treft. “We hebben een goede band, hebben vier jaar samengewerkt in Venlo. Die periode heb ik als zeer positief ervaren. Ik ben toen naar het buitenland gegaan, hij ging zelf ook weg. Nu zijn we samen weer terug. En als een grote club als NAC dan belt, voel je je gevleid.”

NAC Breda

Nieuw

Anouar Kali (werd verhuurd aan RE Virton)

Moreno Rutten (afkomstig van Crotone, contract tot 2023)

Greg Leigh (werd verhuurd aan Aberdeen)

Thom Haye (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot 2023)

Weg

Arno Verschueren (vertrokken naar Lommel SK)

Karol Niemczycki (vertrokken naar Niepolomice)

Ivan Ilic (werd gehuurd van Manchester City)

Luka Ilic (werd gehuurd van Manchester City)

Jordan van der Gaag (transfervrij)

Daan Klomp (transfervrij)

Sem Custers (vertrokken naar Sporting ST)

Othman Boussaid (werd gehuurd van FC Utrecht)

Diego Snepvangers (transfervrij)

Boris Kudimbana (transfervrij)

Pele van Anholt (transfervrij)

NEC

Nieuw

Anton Fase (afkomstig van Jong AZ, contract tot 2021)*

Jordy Bruijn (afkomstig van Heerenveen, contract tot 2023)*

Mathias De Wolf (afkomstig van Club Brugge, contract tot 2023)

Elayis Tavsan (afkomstig van Sparta Rotterdam, contract tot 2023)*

Édgar Barreto (afkomstig van Sampdoria (contract tot 2021)*

Kevin Bukusu (afkomstig van Bayer Leverkusen O19, contract tot 2022)**

* club heeft optie voor nog een jaar

** club heeft optie voor nog twee jaar

Weg

Anthony Musaba (vertrokken naar AS Monaco)

Zian Flemming (werd gehuurd van PEC Zwolle)

Tom van de Looi (werd gehuurd van FC Groningen)

Josef Kvida (vertrokken naar Pafos FC)

Tom Overtoom (transfervrij)

Frank Sturing (transfervrij)

Jellert van Landschoot (werd gehuurd van Club Brugge)

Randy Wolters (transfervrij)

Mike Trésor Ndayishimiye (vertrokken naar Willem II)

Niek Hoogveld (vertrokken naar USV Hercules)

Mart Dijkster (transfervrij)

Bas Kuipers (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Roda JC Kerkrade

Nieuw

Thijmen Goppel (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot 2022)

Xander Lambrix (afkomstig van KRC Genk, contract tot 2022)

Kees Luijckx (afkomstig van Silkeborg IF, contract tot 2021)

Patrick Pflücke (afkomstig van KFC Uerdingen, contract tot 2022)

Stefano Marzo (afkomstig van KSC Lokeren, contract tot 2022)

Niek Vossebelt (afkomstig van Almere City, contract tot 2022)

Weg

Iké Ugbo (werd gehuurd van Chelsea)

Juan Alonso (transfervrij)

Maxime Gunst (vertrokken naar KSV Roeselare)

Raf Mertens (vertrokken naar Groene Ster)

Tom Muyters (transfervrij)

Roshon van Eijma (transfervrij)

Romario Rösch (werd gehuurd van FC Augsburg)

Ivan Prtajin (vertrokken naar FC Schaffhausen)

Timothy Durwael (transfervrij)

Daryl Werker (transfervrij)

Richard Jensen (transfervrij)

Yann Aurel Bisseck (werd gehuurd van FC Augsburg)

Niels Verburgh (transfervrij)

Trainer Henk de Jong wil zich met SC Cambuur niet automatisch in de favorietenrol laten drukken: “Weet je wat het is? De buitenwereld wil ons graag opnieuw tot dé titelfavoriet bombarderen, en dat begrijp ik op basis van ons uitstekende vorig seizoen ook best. Alleen: voor een club met de vijfde, zesde begroting van de Eerste Divisie is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.”

SC Cambuur

Nieuw

Robert Mühren (opnieuw gehuurd van Zulte Waregem)

Jasper ter Heide (afkomstig van Jong Ajax, contract tot 2022)*

Mees Hoedemakers (afkomstig van AZ, contract tot 2021)*

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Sam Hendriks (werd gehuurd van OH Leuven)

George McEachran (werd gehuurd van Chelsea)

Jordy van Deelen (transfervrij)

Daniel Bouman (transfervrij)

Jeugdinternational Jasper Schendelaar doet komend seizoen ervaring op bij Telstar. “Jasper is een talentvolle keeper en heeft bij Jong AZ reeds laten zien ook op dit niveau goed mee te kunnen. Wij zijn op zoek naar een eerste en tweede keeper. Ik ben zeer verheugd met zijn komst naar de club”, aldus technisch directeur Andries Jonker, die ook Trevor Doornbusch transfervrij wist binnen te hengelen van SC Heerenveen.

Telstar

Nieuw

Trevor Doornbusch (afkomstig van SC Heerenveen, contract tot 2021)*

Siebe Vandermeulen (afkomstig van KRC Genk, contract tot 2022)

Jasper Schendelaar (gehuurd van AZ)

Niels van Wetten (afkomstig van ADO Den Haag O21, contract tot 2021)

* club heeft optie voor nog twee jaar

Weg

Elayis Tavsan (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)

Senne Lynen (vertrokken naar Saint Gillis)

Sam Aarts (vertrokken naar VV Katwijk)

Piet Velthuizen (transfervrij)

Melle Springer (transfervrij)

Darryl Bäly (werd gehuurd van FC Volendam)

Charlie Gilmour (werd gehuurd van Norwich City)

Reda Kharchouch (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Anthony Swolfs (vertrokken naar FC Dordrecht)

Sven van der Maaten (vertrokken naar Scheveningen)

Top Oss

Nieuw

Matthijs van Nispen (afkomstig van De Graafschap, contract tot 2021)*

Kyvon Leidsman (afkomstig van Almere City O21, contract tot 2021)

Jordy Rondeel (gehuurd van De Graafschap)

* club heeft optie voor nog een jaar

Weg

Dennis van der Heijden (werd gehuurd van Carpi)

Jordy ter Borgh (vertrokken naar DHSC Utrecht)

Kenny van der Weg (transfervrij)

Henk Dijkhuizen (transfervrij)

Dean van der Sluys (vertrokken naar Helmond Sport)

Giannis Ioannidis (transfervrij)

Enzo Stroo (vertrokken naar Quick Boys)

Dennis Hettinga (transfervrij)

Hennos Asmelash (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Samet Bulut (transfervrij)

Damien Perquis (werd gehuurd van Valenciennes)

Pieter Langedijk (transfervrij)

Jordie Briels (transfervrij)

Gianni Tiebosch (vertrokken naar SteDoCo)

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een transfer? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een mailtje naar de redactie: [email protected]