‘Liverpool staat voor dubbelslag met 22 miljoen voor twee verdedigers’

Liverpool gaat zich roeren op de transfermarkt. Engelse media maken melding van de belangstelling voor de grootmacht in linksback Jamal Lewis van Norwich City, die op Anfield in eerste instantie als back-up moet fungeren van Andy Robertson. Liverpool hoopt dat de vleugelverdediger voor circa twaalf miljoen euro op te halen is bij de gedegradeerde club. Ook heeft Liverpool met Aïssa Mandi van Real Betis bijna een nieuwe centrale verdediger gestrikt, zo klinkt het.

Onder meer The Times, The Independent en The Telegraph maken melding van de interesse van Liverpool in Lewis. De 22-jarige linksback ligt nog drie jaar vast, waardoor Norwich City de speler niet per se hoeft te verkopen deze zomer. Naast de contractduur vormt ook de concurrentie een obstakel voor Liverpool om de Noord-Ier te kunnen inlijven.

Engelse media benadrukken dat de jongeling in trek is, onder meer bij het gepromoveerde Leeds United. Manager Jürgen Klopp denkt dat Lewis zich bij Liverpool nog uitstekend kan ontwikkelen en een geduchte concurrent van Robertson kan worden. Naast Lewis zou ook onder anderen Kostas Tsimikas van Olympiacos op het lijstje van de Engelse kampioen staan.

The Times geeft aan dat Yasser Larouci mogelijk de omgekeerde weg gaat bewandelen en zich aan gaat sluiten bij Norwich City. De negentienjarige linksback ziet geen perspectief meer bij the Reds, terwijl Norwich City juist interesse heeft in de jongeling. Larouci, die nog een jaar vastligt bij Liverpool, heeft eerder gesprekken gevoerd met Leeds United en Brentford FC.

Naast Lewis staat ook Mandi hoog op het verlanglijstje van Liverpool. Volgens diverse media, waaronder beIN Sports, nadert de topclub met Real Betis een akkoord over Mandi. De centrumverdediger wordt gezien als de opvolger van de naar Zenit Sint-Petersburg vertrokken Dejan Lovren en ligt nog maar een jaar vast in Spanje. De 28-jarige stopper zou slechts tien miljoen euro moeten kosten.