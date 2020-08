Van der Hoorn staat voor nieuw avontuur na mislopen promotie

Mike van der Hoorn is transfervrij. Swansea City maakt woensdagochtend namelijk wereldkundig dat de centrale verdediger per direct vertrekt bij de club uit de Championship. De verbintenis van de voormalig Ajacied liep af en het bestuur van the Swans heeft besloten om de samenwerking geen vervolg te geven. Van der Hoorn maakte in de zomer van 2016 voor vier miljoen euro de overstap van Ajax richting Swansea City.

"Swansea zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben", reageert Van der Hoorn op zijn vertrek uit Wales. "Het was de eerste keer dat ik voor mijn loopbaan naar het buitenland ben gegaan. Mijn zoon is hier geboren, dus dit zal altijd speciaal zijn voor mij en mijn familie. Ik zal terugkomen. Mijn zoon moet weten waar hij is geboren. Daarnaast hebben we hier veel vrienden gemaakt."

Good luck Mike! ??



After 4?? years with the #Swans, @mikevdhoorn1 has left the club following the end of his contract.



?? https://t.co/xFPH7AgkoD pic.twitter.com/w92lsCNmp3 — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 5, 2020

Volgens Van der Hoorn zijn de jaren in Swansea voorbij gevlogen. "Ik heb veel bijzondere momenten gekend", vervolgt de Nederlandse stopper. "Mijn allereerste wedstrijd, mijn eerste doelpunt, mijn eerste duel als aanvoerder. Dat vergeet je nooit, want dat zijn allemaal hoogtepunten geweest in mijn carrière. Ik heb daarnaast genoten van de samenwerking met mijn ploeggenoten en de verschillende managers. Toen ik hier aankwam zeiden ze dat het een speciale club is en daar is geen woord aan gelogen." De fysiek sterke mandekker kwam in zijn Swansea-periode tot 125 wedstrijden in alle competities.

Van der Hoorn sprak vorige week met het Algemeen Dagblad over zijn toekomstplannen. "Swansea voelt voor mij na zoveel jaren als thuis, maar het is ook een aantrekkelijke optie om in een andere grote competitie te spelen. Er is interesse en dat ga ik na de play-offs op een rij zetten." In voornoemde play-offs om promotie naar de Premier League was Swansea City in de halve finale over twee duels niet opgewassen tegen Brentford City: 3-1 nederlaag en 1-0 overwinning.