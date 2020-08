BILD: Bayern München verrast met opvallende naam op transferlijst

De toekomst van Jérôme Boateng lijkt ongewis. BILD komt woensdag namelijk met het bericht dat Bayern München de 31-jarige centrumverdediger nog deze transferperiode wil verkopen. Boateng zelf wil zijn tot medio 2021 lopende contract in de Allianz Arena gewoon uitdienen en heeft naar verluidt reeds aangedrongen op contractonderhandelingen met het bestuur van de kampioen van Duitsland.

Concrete aanbiedingen voor Boateng zijn nog niet binnengekomen bij Bayern, voegt de gezaghebbende krant daaraan toe. Het is niet de eerste keer dat de kopsterke mandekker in verband wordt gebracht met een voortijdig vertrek uit München. In het recente verleden werden onder meer Manchester United, Arsenal en Chelsea genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers van Boateng. Een definitieve deal met der Rekordmeister kon echter nimmer worden gesloten.

Boateng leek vorig seizoen zijn basisplaats kwijt te raken bij Bayern, toen Niko Kovac nog de scepter zwaaide in Zuid-Duitsland. Diens ontslag en de komst van Hansi Flick veranderde de status van de centrale verdediger binnen de Bayern-selectie. Ook vanwege de zware kruisbandblessure bij Niklas Süle kwam hij weer nadrukkelijker in beeld. In de laatste fase van afgelopen seizoen vormde Boateng samen met David Alaba het hart van de Bayern-defensie, wat ook het geval was afgelopen vrijdag in de oefenwedstrijd tegen Olympique Marseille (1-0 zege).

Mocht Boateng daadwerkelijk vertrekken uit München, dan komt een einde aan een dienstverband van acht seizoenen. De 76-voudig international van Duitsland werd in 2011 overgenomen van Manchester City, dat destijds 13,5 miljoen euro toucheerde. In het shirt van Bayern kwam Boateng tot dusver tot 320 wedstrijden. Diens prijzenkast werd aangevuld met onder meer de Champions League-beker, acht Duitse landstitels en vijf nationale bekers.