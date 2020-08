‘Bom’ onder de Eredivisie: er komen mogelijk ‘rigoureuze’ acties

De Telegraaf pakte uit met het bericht dat het coronavirus heeft huisgehouden bij Ajax. Uit de bloedtest die in juni is afgenomen bij de staf en spelers van het eerste en tweede elftal zijn dertien positieve testen gekomen. Momenteel heeft geen enkele Ajacied het virus meer onder de leden, maar Mike Verweij pleit wel voor waakzaamheid, ook bij de andere profclubs.

"Ik kan me voorstellen dat dit een bom onder de Eredivisie is", stelt de Ajax-watcher in een video op de site van De Telegraaf. "Als je ziet hoe makkelijk het virus in een selectie kan kruipen... Je ziet het in het buitenland bij grote sporten, zoals in Amerika. Daar worden wedstrijden (van de MLS en NBA, red.) in Disneyland gespeeld. Nederland moet toch ook overwegen om spelers in een bubbel te krijgen."

"Het kan namelijk niet zo zijn dat een speler op donderdag wordt getest, vrijdagavond met zijn hele gezinnetje uit eten gaat en zaterdag op het voetbalveld staat", vervolgt Verweij. "Dus misschien moet de KNVB daar ook naar kijken. Dat spelers die getest zijn toch de discipline gaan opbrengen om niet uit te gaan. Om thuis te blijven."

"Misschien moeten hele selecties wel een hotel in om de Eredivisie veilig te laten verlopen", aldus de journalist, die weet dat het lastig wordt om een dergelijk scenario maandenlang uit te voeren. "Het is natuurlijk niet prettig als je vrouw en kinderen thuis hebt. Ik zeg niet dat dat móét gebeuren, maar je moet het wel overwegen."

"Het is zaak dat de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie veilig verlopen en dan moet je zulke rigoureuze maatregelen ook niet uitsluiten. Een ding dat de KNVB kan doen: misschien kunnen ze deze bloedtest wel verplicht stellen. Als dit blijkt bij Ajax, dan zijn er misschien clubs waar nog veel meer spelers besmet zijn geraakt", besluit Verweij zijn relaas.