‘PSG streept optie in Serie A door en gaat vol voor deal met Bayern’

Paris Saint-Germain heeft de beste papieren om Thiago Alcántara deze zomer naar Frankrijk te halen, zo verzekert Le10Sport. De Franse kampioen is naar verluidt bereid om te voldoen aan de vraagprijs van dertig miljoen euro voor de middenvelder. Thiago gaf onlangs te kennen toe te zijn aan een nieuwe uitdaging elders, ondanks een doorlopend contract bij Bayern tot medio 2021.

In eerste instantie leek Thiago nog op weg naar Liverpool. Manager Jürgen Klopp zou er bij het bestuur persoonlijk op hebben aangedrongen om de controleur naar Engeland te halen. Naar nu blikt willen the Reds niet verder gaan dan 25 miljoen euro als transfersom, waardoor PSG in beeld komt als mogelijke nieuwe werkgever van Thiago. Volgens bovengenoemd medium is Bayern reeds op de hoogte van de belangstelling vanuit de Franse hoofdstad. Een akkoord is echter nog niet gesloten.

Technisch directeur Leonardo is in opdracht van trainer Thomas Tuchel op zoek naar aanwinsten voor het middenveld van PSG, met Thiago als een voorname kandidaat. Sergej Milinkovic-Savic is volgens Le10Sport ook in beeld, al is er ook de vrees dat voor de middenvelder van Lazio de absolute hoofdprijs moeten worden betaald. PSG denkt daarom dat de veel goedkopere Thiago veel makkelijker binnen te halen is.

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge gaf vorige week nog een duidelijk signaal af wat betreft het transferbeleid. "Zijn contract (van Thiago, red.) loopt nog een jaar door en mocht hij tot een akkoord komen met een andere club, dan zal eerst moeten worden voldaan aan de door ons vastgestelde transfersom. Tot nu heeft nog geen enkele club zich bij ons gemeld voor Thiago", zei de bestuurder tegen Sky Deutschland. Om er aan toe te voegen: "We zijn niet van plan om spelers voor een spotprijsje van de hand te doen."