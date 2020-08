‘Onbegrijpelijk, dat heb ik intern bij PSV ook uitgesproken’

Timo Baumgartl deed vorig jaar zomer zijn intrede bij PSV en begon prima in Eindhoven. Na een paar maanden belandde de voormalig centrumverdediger van VfB Stuttgart tot zijn eigen verbazing echter op de bank. In gesprek met het Eindhovens Dagblad blikt de 24-jarige stopper nog eenmaal grondig terug op een bewogen seizoen.

"Ik ben niet het type mens dat in het verleden blijft hangen, maar maak wel de balans op om op een goede manier verder te kunnen. Vorig jaar raakte ik mijn ritme kwijt nadat er om voor mij onbegrijpelijke redenen plotseling gerouleerd moest worden. En dat terwijl we net in een hele goede serie zaten en gewoon een fijn begin achter de rug hadden", zegt Baumgartl.

De verdediger zegt dat PSV eind september niet alleen tegen Sporting Portugal in de Europa League (3-2 winst), maar ook tegen Ajax (1-1) goed had gepresteerd. "Daarna kwamen er wisselingen en verslechterden de resultaten alleen maar", stelt de Duitser vast. Intern gaf de verdediger zijn mening bij PSV, dat destijds nog onder leiding stond van trainer Mark van Bommel. Baumgartl kon het tij echter niet keren. "Ik heb ook naar de trainers uitgesproken dat ik het roteren onbegrijpelijk vond. We waren zo goed begonnen, ik heb het nooit gesnapt."

"Binnen spreek ik dit soort dingen gewoon uit, recht in iemands gezicht. Zo zit ik in elkaar. Natuurlijk moet je daarna buiten rustig blijven omdat het teambelang voorop staat", aldus Baumgartl, die het lastig vond om op de reset-knop te drukken. "Ik heb niet alleen met de trainers gesproken over de verslechterde situatie, maar ook met John de Jong (technisch directeur, red.). Ik ben hem dankbaar voor zijn luisterend oor in een moeilijke tijd."

Baumgartl voelt zich na een paar weken trainen onder de nieuwe technische staf onder leiding van Roger Schmidt weer 'gelukkig en gretig' en is gebrand op een goed seizoen. "Ik ben heel positief over de nieuwe start en de manier van trainen, maar we hebben nog veel werk te verzetten om uit te komen waar we willen staan. Ik ben bij PSV gekomen om successen te boeken en daarvoor zijn opofferingen nodig."