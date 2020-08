‘Frenkie de Jong krijgt nieuws van Sétien en wacht lakmoesproef’

Frenkie de Jong gaat zaterdag tegen Napoli op zijn favoriete positie vlak voor de verdediging spelen, zo weet Marca. Sergio Busquets en Arturo Vidal zijn geschorst, waardoor de Nederlandse middenvelder de meest logische optie is voor trainer Quique Sétien. Volgens Marca vormt het Champions League-duel met Napoli wel 'de lakmoesproef' voor De Jong.

De Jong speelde in zijn tijd bij Ajax vaak centraal op het middenveld, iets voor de defensie. Bij Barcelona speelt hij doorgaans aan de zijkanten door de aanwezigheid van onder anderen Busquets. Nu de Spanjaard er in de return tegen de Italianen niet bij kan zijn, mag De Jong het in de 'Busquets-rol' proberen, zo klinkt het. De Oranje-international heeft echter wel wat te bewijzen.

'In de eerste veertig wedstrijden voor de Catalaanse club heeft De Jong laten zien dat hij een geweldige speler is, maar hij heeft de fans niet overtuigd dat hij de belangrijkste man op het middenveld van Barcelona is die de ploeg vooruit gaat helpen', stelt Marca in een analyse. 'Maar er moet wel worden opgemerkt dat hij meteen een basisplek heeft veroverd dit seizoen. Niet veel aankopen kunnen dat zeggen bij Barcelona.'

'In zijn eerste wedstrijden voor Barcelona heeft De Jong de kwaliteiten laten zien die ervoor zorgden dat hij vorig seizoen kon schitteren bij Ajax. Naarmate de tijd verstreek, is er echter een bepaalde sloomheid en voorspelbaarheid in zijn spel geslopen, waardoor het team niet meer optimaal functioneert. Hij weet zelf dat hij niet op zijn allerbest is, hij is de eerste persoon om toe te geven dat hij veel meer te bieden heeft.'

Volgens Marca wacht zaterdag tegen Napoli in de return van de achtste finale van het miljardenbal een examen. 'De afwezigheid van Vidal en Busquets bezorgt De Jong een grote kans om op zijn 'eigen' positie zijn stempel op het middenveld van Barcelona te drukken', besluit de Spaanse krant. De verwachting is dat Ivan Rakitic en Sergi Roberto het middenveld completeren. De heenwedstrijd in Italië eindigde in 1-1.