Romano komt midden in de nacht met ‘breaking news’ over Aké

Nathan Aké heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester City, zo meldt Fabrizio Romano in de nacht van dinsdag op woensdag op Twitter. Bournemouth had al overeenstemming bereikt met the Citizens en nu is de 25-jarige verdediger ook akkoord gegaan. Alleen de medische keuring staat een overstap naar de Engelse top nog in de weg.

Romano, werkzaam bij onder meer The Guardian en Sky Italia, geldt als een betrouwbare journalist als het om transferdeals in de voetbalwereld gaat. De Italiaanse transferspecialist deed om kwart over vier vannacht een bericht op Twitter de deur uit met de mededeling dat Aké definitief speler van de Engelse grootmacht wordt.

"Nathan Aké naar Manchester City is een done deal, het is bevestigd. Volledig akkoord tussen Man City en Bournemouth, ook een persoonlijk akkoord. De medische keuring vindt in de komende dagen plaats", aldus Romano. Het is nog niet duidelijk wat de exacte transfersom zal zijn. Diverse Engelse media melden een bedrag van 45 miljoen euro, terwijl Romano het houdt op 43 miljoen.

Aké werd door ADO Den Haag en Feyenoord opgeleid en verkaste in 2011 naar Chelsea. The Blues verhuurden hem tussentijds aan Reading, Watford en Bournemouth. Een definitieve doorbraak op Stamford Bridge zat er niet in, waardoor de elfvoudig Oranje-international in 2017 een permanente transfer naar Bournemouth maakte. De centrumverdediger ligt nu nog twee jaar vast bij de degradant.

