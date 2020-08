Laatste Premier League-promovendus is bekend na bizar doelpunt

Fulham is na één seizoen afwezigheid weer terug in de Premier League. The Cottagers versloegen in de finale van de play-offs van de Championship op Wembley Brentford met 1-2, een stand die pas in de verlenging tot stand kwam. Joe Bryan was de grote man aan de zijde van Fulham en tekende voor twee doelpunten. Zijn eerste treffer, waarmee het duel werd opengebroken, kwam op opmerkelijke wijze tot stand, namelijk vanuit een vrije trap halverwege de helft van Brentford.

In de finale van de play-offs stonden de nummer drie en nummer vier van het afgelopen Championship-seizoen tegenover elkaar. Fulham versloeg Cardiff City om de eindstrijd te bereiken, terwijl Brentford met Swansea City evenwel een horde uit Wales nam. De wedstrijd stond vooraf te boek als de ‘wedstrijd om 180 miljoen euro’, omdat accountantskantoor Deloitte had becijferd dat the Bees een dergelijk bedrag zouden overhouden aan een overwinning op Fulham. Brentford zou in dat geval in ieder geval honderd miljoen euro aan televisiegelden tegemoet zien. Mocht Brentford na één seizoen degraderen, zou er in de seizoenen 2021/22 en 2022/23 nog tachtig miljoen euro aan zogenaamde ‘parachute-betalingen’ overgemaakt worden.

Fulham ontving dit seizoen nog een dergelijke solidariteitsbijdrage, omdat the Cottagers vorig jaar uit de Premier League degradeerde, en kon zich verzekeren van een bedrag van 150 miljoen euro voor de komende drie seizoenen. De Londenaren waren vorig seizoen nog actief in de Premier League en dat vormde een fors contrast met opponent Brentford, dat in 1947 voor het laatst op het hoogste niveau acteerde. Fulham begon het duel op Wembley zonder zijn topschutter Aleksandar Mitrovic, die in het reguliere seizoen goed was voor 26 treffers.

De eerste 45 minuten van het treffen op Wembley leverden weinig spektakel op. De mogelijkheden werden in de eerste helft netjes over beide partijen verdeeld, want Josh Onomah was gevaarlijk namens Fulham en Bryan Mbeumo zorgde aan de andere kant met een kopbal voor dreiging. Na rust viel er niet heel veel meer vuurwerk te zien in het finaleduel. Ondanks mogelijkheden voor Neeskens Kebano (Fulham) en Mathias Jensen (Brentford) bleef de doelpuntloze stand na negentig minuten spelen op het scorebord.

Gaandeweg de eerste helft van de verlenging leek de wedstrijd wat te ontvlammen en met 105 minuten op de klok werd het duel met een opmerkelijk doelpunt opengebroken. Joe Bryan kreeg een vrije trap halverwege de helft van Brentford en leek de bal voor het doel te gaan slingeren. Hij verraste iedereen - inclusief Brentford-doelman David Raya - door het leer direct op doel te schieten, waarmee hij voor de openingstreffer tekende. The Bees zochten in de tweede helft van de verlenging vergeefs naar de gelijkmaker en zagen het duel met nog twee minuten op de klok beslist worden. Bryan tekende na een combinatie in het strafschopgebied voor de 0-2 en schoot Fulham daarmee naar de Premier League, ondanks dat Henrik Dalsgaard met nog twintig seconden de eindstand bepaalde op 1-2.