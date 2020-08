‘Megatransfer van Jadon Sancho staat op klappen door torenhoge vraagprijs’

Manchester United staat op het punt om de stekker uit de onderhandelingen met Borussia Dortmund over Jadon Sancho te trekken, zo weten de Daily Mail en de Daily Telegraph dinsdagavond te melden. The Red Devils zijn geenszins van plan om de door de Duitse club verlangde vraagprijs van 120 miljoen euro neer te tellen, waardoor het erop lijkt dat de Engelsen de onderhandelingstafel gaan verlaten.

De afgelopen dagen leek de transfer van Sancho naar Manchester United steeds dichterbij te komen. Sky Sports maakte maandagavond melding van een persoonlijk akkoord tussen de twintigjarige vleugelaanvaller en the Red Devils, terwijl BILD onthulde dat Sancho een jaarsalaris van 17,6 miljoen euro kan gaan opstrijken in Engeland. Het enige dat een transfer in de weg stond, was een akkoord tussen Manchester United en Borussia Dortmund. Journalist Tancredi Palmeri meldt dat Manchester United een bod van honderd miljoen euro heeft uitgebracht, terwijl BILD en The Athletic schrijven dat het verschil tussen vraag en aanbod nog groot is

De onderhandelingen tussen Manchester United en Borussia Dortmund verlopen tot dusver echter behoorlijk stroef. De Duitse club verlangde lange tijd een vaste transfersom van 120 miljoen euro te ontvangen voor de elfvoudig Engels international, maar inmiddels zou een vaste som van 100 miljoen euro, aangevuld met bonussen, voldoen. The Guardian meldde dat Borussia Dortmund een dergelijke constructie wel zag zitten, maar voorlopig is er nog sprake van een fors verschil tussen vraag en aanbod in de onderhandelingen. Dat Borussia Dortmund zich weinig meegaand opstelt, zorgt voor frustraties bij Manchester United.

Sancho is naar verluidt het belangrijkste transferdoelwit van Manchester United deze zomer. De Engelse dribbelaar maakt afgelopen seizoen met 17 doelpunten en 17 assists in 32 duels veel indruk in de Bundesliga en moet de aanvalslinie van the Red Devils van nieuw elan gaan voorzien. Behalve Manchester United werd eerder ook onder meer Liverpool genoemd als gegadigde voor Sancho, maar die lijkt vastberaden om naar Old Trafford te verkassen. In een eerder stadium werd gemeld dat Borussia Dortmund voor 10 augustus duidelijkheid wil over de toekomst van Sancho en dat hij anders 'gewoon' in Duitsland blijft.