‘Jongen met grote transfersom’ De Jong krijgt waarschuwing voor tweede jaar

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt lieten Ajax een jaar geleden achter zich. Eerstgenoemde werd voor 75 miljoen euro overgenomen door Barcelona, terwijl Juventus zelfs nog iets meer op tafel legde voor De Ligt. Boudewijn Zenden en Eljero Elia komen in gesprek met de Volkskrant tot de conclusie dat het debuutseizoen voor De Jong en De Ligt bij hun nieuwe werkgevers succesvol is verlopen.

De Jong kwam in zijn eerste jaargang voorlopig tot veertig officiële optredens, waarin hij twee doelpunten en vier assists verzorgde. “Heeft-ie goed gedaan. Hij past daar ook met zijn spel”, geeft Boudewijn Zenden te kennen. De 43-jarige oud-middenvelder, tegenwoordig werkzaam als assistent-trainer bij PSV, droeg tussen 1998 en 2001 het shirt van Barcelona. De situatie bij de Catalanen in die tijd wordt vergeleken met het afgelopen seizoen, waarin trainer Ernesto Valverde het veld moest ruimen en vervangen werd door Quique Setién.

“Vergeet niet, Frenkie kwam daar alleen. Ik had meteen vier landgenoten om me heen, dat is wel even anders binnenkomen”, wijst Zenden op in ieder geval Louis van Gaal, Ruud Hesp, Winston Bogarde en Michael Reiziger, terwijl ook Phillip Cocu en Patrick Kluivert in 1998 naar Barcelona verkasten. Zenden weet dat De Jong volgend seizoen nog kritischer bekeken gaat worden in Spanje. “Er wordt continu doorgeselecteerd bij een club als Barcelona. Ook jongens met grote transfersommen zijn niet zeker van hun plek. Ik heb het idee dat men daar echt tevreden is over hem. Maar in het tweede jaar is de druk altijd groter.”

In tegenstelling tot De Jong veroverde De Ligt in zijn eerste seizoen wel het landskampioenschap met Juventus. “De moeilijkheid van Juventus is dat het nooit goed genoeg is en dat er geen geduld is. Win je de beker, dan moet je de titel winnen. Win je de titel dan moet je de Champions League winnen. Win je negentien persoonlijke duels van de twintig, dan had je die twintigste ook moeten winnen”, zegt Eljero Elia, die in seizoen 2011/12 het shirt van Juventus droeg. De 33-jarige aanvaller speelde voor Hamburger SV, voor hij in Italië terechtkwam.

“Het moet altijd beter, spelers moeten robotten zijn. Matthijs kwam als tiener uit een heel andere voetbalcultuur. Ik was al wat ouder, had ervaring in Duitsland en dan nog was het pittig. Je moet geluk hebben dat de trainer het in je ziet zitten. Maar ik vind ook dat Matthijs het zelf heeft afgedwongen. Italië leunt op ervaring, maar ik vond hem stabieler dan een aantal ervaren spelers”, concludeert Elia. De Ligt kwam in zijn eerste jaargang tot 38 optredens voor Juventus.