‘Coronacrisis zette streep door beoogde megatransfer van Cristiano Ronaldo’

Cristiano Ronaldo vierde onlangs zijn tweede landstitel met Juventus. De Portugese aanvaller zou desondanks niet volledig tevreden zijn bij la Vecchia Signora, zo claimt France Football. Het Franse tijdschrift schrijft dat Ronaldo eigenlijk zijn zinnen had gezet op een overstap naar Paris Saint-Germain, maar dat een nieuwe toptransfer door de coronacrisis niet zal gaan plaatsvinden.

France Football doet uit de doeken dat Ronaldo uitermate geïrriteerd was na de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou, die weliswaar in oktober met 2-1 gewonnen werd. Juventus wist echter niet te overtuigen en dat zorgde bij de 35-jarige aanvaller voor dusdanige irritaties, dat een vertrek uit Italië door zijn hoofd spookte. Het Franse medium meldt op basis van ‘naasten van Ronaldo’ dat hij droomde van een overstap naar PSG, waar hij dolgraag zou willen samenwerken met Neymar en Kylian Mbappé.

De kans wordt ‘zeer waarschijnlijk’ geacht dat Ronaldo een overstap naar PSG had kunnen maken, alleen maakt de coronacrisis een dergelijke megatransfer voorlopig onmogelijk. Zoals het er nu naar uitziet, speelt de 164-voudig Portugees international in ieder geval nog twee seizoenen bij Juventus. Het contract van Ronaldo bij Juventus loopt nog door tot medio 2022 en France Football stelt hij momenteel ‘niet gelukkig en niet ongelukkig’ is in Turijn.

Juventus nam Ronaldo twee jaar geleden voor een bedrag van 117 miljoen euro over van Real Madrid, nadat de Portugees eerder voor Sporting Portugal en Manchester United had gespeeld. Voorlopig was hij goed 63 doelpunten en 18 assists in 88 wedstrijden voor la Vecchia Signora, waarmee hij twee landstitels en een Italiaanse Supercup aan zijn erelijst toevoegde. Juventus kan dit seizoen ook nog de Champions League winnen, maar moet dan in ieder geval komende vrijdag in de return van de achtste finale tegen Olympique Lyon een 1-0 achterstand zien goed te maken.