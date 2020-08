Live meepraten over de ‘wedstrijd om 180 miljoen euro’ op Wembley

Brentford en Fulham maken dinsdagavond uit wie de laatste promovendus in het nieuwe Premier League-seizoen wordt. De twee Londense clubs staan in de finale van de play-offs van de Championship tegenover elkaar op Wembley. Praat hieronder live mee over de ontmoeting, die de ‘wedstrijd om 180 miljoen euro’ wordt genoemd.

Accountantskantoor Deloitte becijferde dat Brentford zich met een overwinning op Fulham kan verzekeren van een bedrag van 180 miljoen euro. The Bees zien in dat geval in ieder geval honderd miljoen euro aan televisiegelden tegemoet. Mocht Brentford na één seizoen degraderen, wordt er in de seizoenen 2021/22 en 2022/23 nog tachtig miljoen euro aan zogenaamde ‘parachute-betalingen’ overgemaakt. Fulham ontving dit seizoen nog een dergelijke solidariteitsbijdrage, omdat the Cottagers vorig jaar uit de Premier League degradeerde, en kan zich daarom verzekeren van een iets lager bedrag van 150 miljoen euro voor de komende drie seizoenen.

Fulham speelde dus vorig seizoen nog op het hoogste niveau, maar voor Brentford is dat een stuk langer geleden. De Londenaren speelden in 1947 voor het laatst op het hoogste podium van het Engelse voetbal en kwamen dus nog nooit uit in de Premier League, die sinds 1992 bestaat. Vorig seizoen promoveerde Aston Villa via de play-offs, door Derby County in de finale met 2-1 te verslaan. Het duel tussen Brentford en Fulham is niet via de Nederlandse televisie te volgen.

Opstelling Brentford: Raya, Henry, Jansson, Dalsgaard, Kinnock, Dasilva, Benrahma, Watkins en Mbeumo.

Opstelling Fulham: Rodak, Hector, Ream, Odoi, Bryan, Reed, Kamara, Onomah, Cairney, Kebano en Decordova-Reid.