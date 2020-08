‘Nieuwe club van Ajax-doelwit Höjbjerg bekend na akkoord van 17 miljoen’

De transfer van Pierre-Emile Höjbjerg naar Tottenham Hotspur is bijna in kannen en kruiken. De doorgaans goed geïnformeerde journalist Fabrizio Romano, werkzaam voor onder meer Sky Italia en the Guardian, meldt dat de eerder aan Ajax gelinkte middenvelder een persoonlijk akkoord heeft bereikt met the Spurs. In de komende dagen moeten de laatste plooien in de onderhandelingen tussen Tottenham en Southampton worden gladgestreken.

Tottenham en Southampton hebben in ieder geval al wel een akkoord bereikt over de transfersom van Höjbjerg, die the Saints zeventien miljoen euro oplevert. Eerder werd gesteld dat Kyle Walker-Peters in de deal betrokken zou worden, maar dat is volgens de Daily Telegraph niet het geval. De 23-jarige vleugelverdediger, die afgelopen seizoen al op huurbasis voor Southampton speelde, gaat in een aparte transfer voor dertien miljoen definitief naar de Engelse zuidkust verkassen.

Waarom Ajax-doelwit Höjbjerg onlangs zijn aanvoerdersband moest inleveren

Pierre-Emile Höjbjerg moest onlangs zijn aanvoerdersband inleveren bij Southampton. Een vertrek uit Zuid-Engeland lijkt aanstaande. Lees artikel

Ondanks dat het aparte transfers zijn, werd er door de clubs de afgelopen dagen in de onderhandelingen over zowel Höjbjerg als Walker-Peters gesproken. De verwachtingen van zowel Romano als de Daily Telegraph is dat Southampton en Tottenham spoedig tot een overeenkomst zullen komen. Het betekent dat Ajax definitief misgrijpt, al zal dat er al een tijdje aan te komen. Höjbjerg had naar verluidt al aangegeven liever in de Premier League te willen blijven dan naar Amsterdam te verkassen.

Voor Everton zullen de druiven zuurder zijn. The Toffees zagen namelijk een bod van 28 miljoen euro geaccepteerd worden en leken op het vinkentouw te zitten, alleen lag de voorkeur van Höjbjerg bij een overstap naar Tottenham. Er werd overigens in eerste instantie gemeld dat Southampton een bedrag van veertig miljoen wilden overhouden aan Höjbjerg, die weigerde om zijn tot 2021 lopende contract te verlengen en derhalve verkocht mag worden. Om dezelfde reden werd onlangs zijn aanvoerdersband afgenomen.