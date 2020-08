Van Persie onthult ‘bizarre’ onderhandelingen over terugkeer bij Feyenoord

Robin van Persie keerde in 2018 terug bij Feyenoord en beëindigde anderhalf jaar later zijn loopbaan in Rotterdam. Ondanks dat de nu 36-jarige oud-aanvaller graag wilde terugkeren bij zijn jeugdliefde, verliepen de onderhandelingen over een verbintenis niet eenvoudig. Van Persie vertelt in een interview met Helden Magazine dat Feyenoord hem in eerste instantie alleen een contract voor vier maanden wilde aanbieden.

Van Persie gaf samen met zijn vrouw Bouchra een uitgebreid interview aan het tijdschrift. “Robin raakte in Turkije een beetje op een zijspoor in dat laatste seizoen. In die periode was hij veel aan het bellen met trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij zei mij niet wat hij precies wilde, riep alleen: ‘Ik heb Gio weer gesproken.’ Dat was zijn manier om mij een beetje te peilen. Na een paar keer zei ik: volgens mij wil je gewoon terug naar Feyenoord, doe het gewoon, wat heb je te verliezen?”, vertelt de vrouw van Van Persie. De topscorer aller tijden van Oranje speelde weinig in zijn laatste maanden in dienst van Fenerbahçe.

“Klopt, maar ik vond alleen de deal die Feyenoord me voorschotelde een beetje karig”, reageert Van Persie. “En dan heb ik het absoluut niet over geld. Al hadden ze me een fruitmand gegeven, dan was ik ook gekomen. Ik wilde alleen meer tijd, want ik had bij Fenerbahçe weinig gespeeld, moest van ver komen. Het enige waar ik technisch directeur Martin van Geel om vroeg was een contract voor anderhalf jaar, maar ik kon alleen een contract van vier maanden krijgen, dus voor de rest van dat seizoen.”

Van Persie geeft te kennen dat hij twijfelde of hij moest terugkeren. “Ik dacht: als ik iets oploop in die vier maanden, dan is het meteen voorbij en sluit ik mijn carrière niet met een positief gevoel af. Ik voelde zoveel twijfels. Bouch sprak toen op me in”, stelt Van Persie. Hij vertelt dat Van Geel een contract voor anderhalf jaar ‘er niet doorheen kreeg’. “Bizar natuurlijk. Maar in die vier maanden ging het gelukkig goed. We wonnen de beker. Het ging zo goed dat Feyenoord vroeg of ik alsjeblieft nog een jaar wilde blijven. Zo eindigde mijn carrière toch zoals ik had gehoopt.”

Van Persie, die eerder het shirt droeg van Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe, speelde uiteindelijk nog anderhalf jaar voor de Rotterdammers, waarin hij 25 doelpunten en 6 assists in 46 wedstrijden. In de laatste periode van zijn loopbaan bij Feyenoord legde de 102-voudig Oranje-international nog beslag op de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.