Vermeend Ajax-doelwit verkast voor miljoenen en biedt Nederlander perspectief

Alexander Schwolow vervolgt zijn carrière bij Hertha BSC, zo maakt de club uit Berlijn via de officiële kanalen bekend. De 28-jarige doelman wordt overgenomen van SC Freiburg en zet zijn handtekening onder een ‘langlopend contract’. Kicker bracht Schwolow onlangs in verband met een overstap naar Ajax, al leek Schalke 04 de afgelopen tijd de beste papieren te hebben om aan de haal te gaan met Schwolow.

Zijn nieuwe club is nu echter Hertha BSC geworden en in Berlijn moet hij met de ervaren Rune Jarstein gaan uitmaken via de eerste doelman wordt. “We wilden een keeper halen die de concurrentie kon aangaan en goed genoeg was om eerste doelman te kunnen worden. Er werd gezocht naar iemand die goed in het team paste en een goede voetballer was, want dat is belangrijk in onze speelstijl”, zegt trainer Bruno Labbadia op de website van Hertha BSC.

“De gesprekken met Hertha waren direct duidelijk en eerlijk, ik kon me goed vinden in hun ideeën en de rol die ik hier krijg. Ik begin deze nieuwe uitdaging met motivatie en enthousiasme, ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en de fans blij te maken”, voegt Schwolow toe. De sluitpost had bij SC Freiburg naar verluidt een afkoopclausule van acht miljoen euro in zijn contract staan en het ligt in de lijn der verwachtingen dat Hertha BSC die nu geactiveerd heeft. Sky Deutschland meldde eerder dat ook Schalke 04 bereid was deze gelimiteerde transfersom op tafel te leggen.

Schwolow werd bij Ajax genoemd als een van de kandidaten om André Onana eventueel op te volgen, al is het vooralsnog redelijk stil rond de huidige sluitpost van de Amsterdammers. Ook RB Leipzig, Borussia Dortmund en Benfica zouden belangstelling gehad hebben voor de doelman van SC Freiburg, maar zijn keuze valt dus op het uitermate ambitieuze Hertha BSC dat onder het bewind van miljardair Lars Windhorst de top van de Bundesliga wil bestormen. Het vertrek van Schwolow biedt bij SC Freiburg perspectief voor Mark Flekken, die het afgelopen seizoen over het algemeen moest stellen met de rol van tweede doelman en nu aanspraak lijkt te maken op een basisplaats.