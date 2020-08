ADO Den Haag doet zaken met Villarreal: ‘Ik zie dit als een stap vooruit’

ADO Den Haag heeft zich dinsdagmiddag verzekerd van de komst van Andrei Ratiu. De 22-jarige rechtsback, die ook in een aanvallendere rol uit de voeten kan, wordt aankomend seizoen gehuurd van het Spaanse Villarreal. De club uit de Hofstad heeft bovendien de optie om de komst van Ratiu permanent te maken.

De geboren Roemeen verhuisde op zesjarige leeftijd naar Spanje en stroomde daarna al snel in in de jeugdopleiding van Villarreal. De afgelopen twee seizoenen maakte hij het merendeel van zijn minuten bij Villarreal B, al heeft hij ook al zijn debuut gemaakt in de hoofdmacht van El Submarino Amarillo. Ratiu stond in april 2019 negentig minuten op het veld tijdens de kwartfinale van de Europa League tegen Valencia.

“Ik ben zeer gelukkig met mijn komst naar ADO Den Haag. Ik zie dit als een stap vooruit”, reageert hij op zijn overstap. “Er waren vele mogelijkheden om mijn carrière in Spanje voort te zetten, maar ik denk dat een overgang naar de Nederlandse Eredivisie op dit moment de beste keuze is. Ik ga alles geven voor deze club, omdat ik het vertrouwen en de inspanning van de club om mij te halen wil terugbetalen. Het voelt als een eer om in dit shirt te mogen spelen en strijden. Ik kijk ernaar uit om de fans te ontmoeten in het Cars Jeans Stadion, waar ik veel prachtige avonden hoop te beleven.”

Ratiu wordt bij ADO gezien als de vervanger van de vertrokken Dion Malone. De Roemeens jeugdinternational is na Peet Bijen, Samy Bourard, Kees de Boer, Amar Catic en Boy Kemper de zesde aanwinst van ADO voor het aankomende seizoen. Naast Malone vertrokken ook onder meer Thom Haye, Thijmen Goppel, Lorenzo van Kleef en Tomas Necid bij de Hagenaren.