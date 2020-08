Reis opvallende naam in CL-selectie Barcelona; Zirkzee ontbreekt bij Bayern

Ludovit Reis komt dit seizoen mogelijk nog in actie namens de hoofdmacht van Barcelona. De middenvelder is door de Catalaanse grootmacht namelijk opgenomen in de Champions League-selectie voor het restant van het toernooi. Voor Joshua Zirkzee is er bij Bayern München juist tegenovergesteld nieuws: de jonge spits heeft geen plekje gekregen in de A-selectie van trainer Hansi Flick.

Clubs die nog deelnemen aan het miljardenbal mogen vanwege de corona-crisis nog drie wijzigingen doorvoeren in de selectie. De Champions League wordt eind volgende week hervat met de returns in de achtste finales tussen Juventus en Olympique Lyon, Manchester City en Real Madrid, Bayern München en Chelsea en Barcelona en Napoli. In de daaropvolgende weken zullen in Portugal de kwartfinales, de halve finales en de finale worden afgewerkt.

Hoewel Reis nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Barcelona wacht, is hij door trainer Quique Sétien nu wel opgenomen in diens Champions League-selectie. Naast de Nederlander heeft de trainer ook Jorge Cuenca aan zijn keurkorps toegevoegd. Ferrán Sarsanedas en de inmiddels vertrokken Kike Saverio zijn afgevallen. Barcelona neemt het op zaterdag 8 augustus in de achtste finales in eigen huis op tegen Napoli, nadat de heenwedstrijd eerder in een 1-1 gelijkspel is geëindigd.

Bij Bayern is Zirkzee net als Lasse Mai, Oliver Batista Meier en Sarpeet Singh uit de selectie gelaten. Flick heeft met Bright Arrey-Mbi, Jamal Musiala en Malik Tillman drie spelers toegevoegd aan zijn selectie. Zirkzee kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens een onderling oefenduel bij der Rekordmeister en scoorde toen ook.

Het is overigens niet uitgesloten dat de negentienjarige spits alsnog minuten zal maken in de Champions League, aangezien hij door zijn jonge leeftijd nog in aanmerking komt voor de zogeheten ‘B-lijst’ van Bayern. Clubs mogen een onbeperkt aantal spelers inschrijven die op of na 1 januari 1998 zijn geboren en vanaf hun vijftiende verjaardag minstens twee jaar onafgebroken bij hun club hebben gespeeld. Bayern verdedigt volgende week zaterdag de 0-3 overwinning die in februari op Stamford Bridge werd geboekt op Chelsea.