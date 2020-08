Stefan de Vrij verkozen tot beste verdediger in de Serie A

Stefan de Vrij is dinsdagmiddag door de competitie-organisator van de Serie A verkozen tot beste verdediger van afgelopen seizoen. De Nederlandse centrumverdediger eindigde met Internazionale afgelopen seizoen op de tweede plaats, slechts één punt achter kampioen Juventus: 83 om 82. De Vrij kwam in de jaargang 2019/20 tot 34 competitiewedstrijden.

De uitverkiezing kwam tot stand in samenwerking met Stats Perform en Netco Sports, specialisten op het gebied van statistieken. Naast de duels in de Serie A werd ook gekeken naar de prestaties in de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup. De Vrij ontvangt de prestigieuze prijs voorafgaand aan de eerste wedstrijd van Internazionale in het seizoen 2020/21, voegt de Serie A daaraan toe.

Naast De Vrij vallen nog eens vijf spelers in de prijzen. Paulo Dybala was de beste speler van de afgelopen jaargang. Juventus-collega Wojciech Szczesny is verkozen tot Beste Keeper, terwijl de prijs voor Beste Middenvelder een prooi is voor Alejandro Gómez (Atalanta). Beste Aanvaller is Ciro Immobile (Lazio), die met 36 doelpunten topscorer werd in de Serie A. Dejan Kulusevski (Parma) is uitgeroepen tot het grootste talent.

Competitiebaas Luigi De Siervo is lovend over De Vrij en de andere winnaars. "Het was een abnormaal jaar, maar deze spelers hebben ook in deze moeilijke omstandigheden hun talenten getoond. Ze hebben onze zorgen verlicht met geweldige prestaties. Onze grote dank gaat uit naar deze spelers voor hun inzet, professionaliteit en opofferingsgezindheid", zo valt te lezen op de website van de Serie A.