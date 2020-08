La Gazzetta dello Sport plaatst Amrabat kort achter Ronaldo en Zlatan

Sofyan Amrabat heeft een bijzonder goed seizoen achter de rug in de Serie A, zo oordeelt La Gazzetta dello Sport dinsdag. De middenvelder, die Hellas Verona inruilt voor Fiorentina, staat op de achtste plaats in de top tien van beste spelers van de voorbije voetbaljaargang. Amrabat kwam in aanmerking voor de prestigieuze lijst van in totaal 100 spelers omdat hij in minimaal vijftien duels meedeed bij de nummer elf van afgelopen seizoen.

De Italiaanse sportkrant keek bij de verschillende beoordelingen onder meer naar doelpunten en assists, hoe constant de prestaties waren en welke invloed spelers hebben op de resultaten van hun club. De pas 23-jarige Amrabat kwam in het seizoen 2019/20 tot 34 wedstrijden in de Serie A, met een doelpunt en twee assists als resultaat. De voormalig middenvelder van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Club Brugge werd door de aanhang van Hellas Verona verkozen tot Speler van het Jaar.

De top drie van La Gazzetta dello Sport bestaat uit Paulo Dybala, Serie A-topscorer Ciro Immobile en Cristiano Ronaldo. Amrabat moet verder alleen Alejandro Gómez, Romelu Lukaku, Luis Alberto en Zlatan Ibrahimovic voor zich dulden. Robin Gosens is als zeventiende geëindigd. Marten de Roon en Matthijs de Ligt zijn respectievelijk de nummer 31 en 51 op de erelijst van de vermaarde sportkrant.

De top tien van La Gazzetta dello Sport:

1. Paulo Dybala (Juventus)

2. Ciro Immobile (Lazio)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus)

4. Alejandro Gómez (Atalanta)

5. Romelu Lukaku (Internazionale)

6. Luis Alberto (Lazio)

7. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)

8. Sofyan Amrabat (Hellas Verona)

9. Dejan Kulusevski (Parma)

10. Josep Ilicic (Atalanta)