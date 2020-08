‘Risicowedstrijd’ in Keuken Kampioen Divisie tot nader order uitgesteld

Go Ahead Eagles zou oorspronkelijk zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen op 6 september in de eigen Adelaarshorst spelen tegen De Graafschap. De Deventenaren melden dinsdagmiddag echter via de officiële kanalen dat deze wedstrijd is uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. De gemeente Deventer heeft voetbalbond KNVB namelijk laten weten dat deze wedstrijd eigenlijk te vroeg in het seizoen is gepland. De gemeente wil eerst ervaring opdoen met de coronamaatregelen voordat deze ‘risicowedstrijd’ wordt afgewerkt.

“We hebben de KNVB verzocht de wedstrijd later in het seizoen te plannen”, legt burgemeester Ron König uit. “Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met de beperking van het aantal bezoekers tot maximaal 1.600 in plaats van tienduizend. We hebben geen idee hoe supporters daar mee omgaan. De enige risicowedstrijd van het seizoen onder deze omstandigheden zo vroeg in het seizoen spelen is een te groot risico voor de openbare orde. Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid voor een wedstrijd als tegen De Graafschap.”

Go Ahead laat weten begrip te hebben voor het standpunt van de gemeente en op één lijn te zitten met zijn ‘ketenpartners’: “Uiteraard is het jammer dat de KNVB de enige wedstrijd van Go Ahead Eagles die als ‘hoog risico wedstrijd’ is betiteld, gelijk als eerste thuisduel op het programma heeft gezet. Wij hadden als club, net als de gemeente Deventer, graag meer ruimte gezien om ervaring op te doen met het spelen van een dergelijke wedstrijd onder de geldende coronarichtlijnen”, stelt algemeen directeur Jan-Willem van Dop.

Go Ahead begint het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie door deze beslissing met twee uitwedstrijden. FC Dordrecht is zondag 30 augustus de eerste tegenstander en op vrijdag 11 september staat het bezoek aan SC Cambuur op de agenda. De Deventenaren spelen hun eerste thuiswedstrijd nu op vrijdag 18 september tegen Jong Ajax.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.