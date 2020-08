TOTO's tips: De Champions League-hervatting tussen Man City en Real Madrid

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Manchester City en Real Madrid tegenover elkaar stonden voor de heenwedstrijd in dit tweeluik in de achtste finale van de Champions League. En laten we eerlijk zijn: dat is het ook wel. Ruim vijf maanden terug was het Isco die zijn club in het Santiago Bernabéu op voorsprong zette, maar Manchester City wist door doelpunten van Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne alsnog te winnen. Een rode kaart voor Sergio Ramos maakte de deceptie voor de Koninklijke compleet. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op de return, die Manchester City ingaat met een 2-1 voorsprong.

Kijkend naar de historie tussen beide ploegen, dan kan het bijna niet anders dan dat Manchester City - Real Madrid in een gelijkspel eindigt. Twee keer eerder ontmoetten de grootmachten elkaar in het Etihad Stadium en beide keren met een remise tot gevolg. Het duel in 2012 zal misschien nog een belletje doen rinkelen bij de liefhebbers van Nederlands voetbal. Ajax werd destijds in een aardige en tevens ijzersterke poule geloot met Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund. Een bijna onmogelijke opgave, maar mede dankzij een 3-1 zege op Manchester City in de Johan Cruijff ArenA werden de Amsterdammers nog derde in deze groep.

Een ander duel in deze poule was de ontmoeting tussen Manchester City en Real Madrid, die in een 1-1 gelijkspel eindigde. De doelpuntenmakers van die dag zijn nog altijd de aanvalsleiders van hun clubs: Sergio Agüero en Karim Benzema. Zal de geschiedenis zich herhalen?

Verder kan Manchester City bogen op een aantal geruststellende statistieken. Zo heeft de ploeg met Josep Guardiola een manager in huis die weet wat het is om in de knock-outfase van de Champions League te staan. Liefst 55 keer zat hij op de bank bij een dergelijke wedstrijd, waarvan hij er 28 wist te winnen. Daarmee is Guardiola recordhouder: niemand leidde zijn teams naar meer knock-outzeges dan hij. Bovendien weet de Spanjaard wat het is om Real Madrid uit te schakelen: dat deed hij in 2011 al als trainer van Barcelona.

Daarnaast neemt Manchester City twee waardevolle uitdoelpunten mee in deze return. In de Europese geschiedenis van the Citizens gebeurde het zeven keer eerder dat de ploeg het uitduel won in een knock-outfase van de Champions League. Nooit eerder gaf de ploeg deze voorsprong daarna nog uit handen.

Tot slot zullen er veel ogen zijn gericht op Gabriel Jesus, die in het heenduel al trefzeker was. Langzaam maar zeker werkt de Braziliaanse aanvaller aan zijn reputatie van ‘Mister Champions League’. In de zestien keer dat hij aan de aftrap stond in het miljardenbal, wist hij twaalf doelpunten en twee assists te produceren. Zeker nu hij geen last heeft van de geschorste Sergio Ramos, zou Gabriel Jesus zomaar een treffer kunnen toevoegen aan zijn totaal.

