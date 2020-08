Woedende F-Side gaat los op Halsema: ‘Je bent nog k*tter dan corona’

Ajax wilde maximaal 9.000 bezoekers toelaten in de Johan Cruijff ArenA voor het oefenduel met RKC Waalwijk van zaterdag 8 augustus en medio juli was hiervoor reeds een vergunning aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Ajax meldt dinsdag echter dat de vriendschappelijke ontmoeting achter gesloten deuren zal plaatsvinden, omdat er maandag nog geen definitieve beslissing was genomen omtrent de benodigde vergunning. Supportersgroepering F-Side legt de schuld duidelijk neer bij burgemeester Femke Halsema.

"Ajax en de Johan Cruijff ArenA hebben wekenlang hard gewerkt aan een plan om de testwedstrijden tegen RKC Waalwijk (aanstaande zaterdag) en FC Utrecht (13 augustus), volgens coronaprotocollen, zo soepel mogelijk te laten verlopen met 9.000 bezoekers", schrijft de F-Side dinsdag in een verklaring op de website. "15 juli dienden Ajax en de Johan Cruijff ArenA de plannen in bij de gemeente Amsterdam. Diezelfde gemeente die tijdens het hoogtepunt van corona 14.000 demonstranten op een kluitje toeliet op de Dam. Gisteravond (maandagavond, red.) had de gemeente Amsterdam nog geen vergunning afgegeven, waardoor de plannen in het water kunnen worden gegooid."

Ajax krijgt vergunning niet rond en houdt deuren van ArenA gesloten

Ajax krijgt geen vergunning van de gemeente Amsterdam om fans toe te laten in de Johan Cruijff ArenA. Lees artikel

"Als een dokter een fout maakt, wordt hij beschimpt en is hij getekend voor het leven. Femke mag nog steeds fout op fout maken, zonder hier op te worden afgerekend", vervolgt het verontwaardigde bestuur van de F-Side het statement. "De wereldstad Amsterdam, met 'Femke Kaakklem' voorop, wordt geleid door een stel amateurs. Femke, houd de eer aan jezelf en treed lekker af. Je bent nog k*tter dan corona. Femke rot op uit onze stad", aldus de aanhang van Ajax. De clubleiding doet er alles aan om fans toe te laten voor de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht op 13 augustus, al is daar nog geen definitief besluit over genomen.

Na de Black Lives Matter-demonstratie van begin juni schreef de F-Side ook al een open brief aan Halsema, die het verwijt kreeg dat de coronamaatregelen op de Dam niet strikt werden nageleefd. In het schrijven werd onder meer verwezen naar het hardhandige politieoptreden voorafgaand aan het Champions League-duel met Juventus in 2019. Halsema kreeg onder meer aangewreven dat ze nooit excuses heeft gemaakt naar de Ajax-aanhang. Ook de beslissing van de burgemeester om in mei 2019 op het podium te verschijnen tijdens de kampioenshuldiging van Ajax werd niet gewaardeerd door de F-Side.