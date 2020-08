Ajax mikt na Veltman-transfer mogelijk ook op ruildeal met Brighton

Ajax verkocht Joël Veltman vorige week voor een miljoen euro aan Brighton & Hove Albion en dit is mogelijk niet de enige deal die de Amsterdammers en the Seagulls deze zomer gaan sluiten. Vanuit Engeland komst dinsdag namelijk het bericht dat Ajax nog altijd geïnteresseerd zou zijn in Alireza Jahanbakhsh, waarbij Brighton open lijkt te staan voor een vertrek van de ex-speler van NEC en AZ.

De naam van Jahanbakhsh werd in een eerder stadium ook al genoemd als mogelijke versterking voor Ajax en volgens journalist Scott Chegg, een Brighton-watcher die werkt voor onder meer ESPN en talkSPORT, is er nog altijd interesse vanuit de Johan Cruijff ArenA. Jahanbakhsh was in zijn laatste seizoen in de Eredivisie goed voor maar liefst 21 doelpunten en 12 assists, maar speelt in Engeland vooral een bijrol. In 36 optredens namens Brighton wist Jahanbakhsh pas tweemaal het net te vinden.

Volgens Chegg is Brighton geïnteresseerd in een transferconstructie waarbij Ajax geld plus een speler richting het American Express Community Stadium stuurt. Over welke speler van de Amsterdammers het precies gaat worden op dit moment geen uitspraken gedaan. Chegg noemt het wel ‘vreemd’ dat Veltman niet is gebruikt in een eventuele deal voor Jahanbakhsh.

Naast de Iraniër werd ploeggenoot Davy Pröpper in de afgelopen jaren eveneens genoemd als een mogelijke versterking voor Ajax. Het is echter niet duidelijk of directeur voetbalzaken Marc Overmars daadwerkelijk interesse heeft in de komst van de Oranje-international. In de afgelopen weken werden Antony en Mohammed Kudus al verwelkomd als aanvallende aanwinsten voor aankomend seizoen.