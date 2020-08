‘Barcelona weigert bod van 50 miljoen uit de Premier League’

Barcelona heeft een bod van vijftig miljoen euro van Leicester City op Francisco Trincão geweigerd, zo claimt Fabrizio Romano dinsdag. De doorgaans goed ingevoerde journalist van onder meer The Guardian geeft aan dat the Foxes de aanvaller wilden huren met een verplichte optie tot koop van in totaal vijftig miljoen. De clubs zijn nog wel in onderhandeling over een transfer.

Het bericht van Romano komt niet uit de lucht vallen, aangezien het Spaanse Sport reeds melding maakte van een bod op Trincão van een Premier League-club. De krant repte echter over een transfersom van zestig miljoen, terwijl Romano een bod van vijftig miljoen heeft meegekregen. Wolverhampton Wanderers zou overigens ook in de markt zijn voor de vleugelspeler, terwijl er toch geen concrete interesse zou zijn van het eerder genoemde Atalanta.

Frenkie, Messi en Dembélé zijn weer begonnen aan training bij Barcelona

Romano benadrukt dat veel clubs azen op de twintigjarige vleugelspeler, waardoor een akkoord mogelijk lang op zich laat wachten. Barcelona betaalde in januari circa 31 miljoen euro om de aanvaller deze zomer over te nemen van SC Braga, maar de kans is dus groot dat de grootmacht meteen weer (tijdelijk) afscheid neemt van de Portugees. Trincão, die tot medio 2025 heeft getekend in het Camp Nou, heeft bij Barcelona een ontsnappingsclausule van vijfhonderd miljoen euro.

Barcelona is ondertussen bezig om Martin Braithwaite aan een nieuwe club te helpen. De spits, die in januari overkwam van Leganés, is volgens Mundo Deportivo op weg naar West Ham United. De Premier League-club zou bereid zijn twintig miljoen euro te betalen voor de 29-jarige Deen, die de technische staf en de leiding van Barcelona niet heeft weten te overtuigen het afgelopen halfjaar.