Iker Casillas (39) zet definitief punt achter loopbaan

Iker Casillas zet per direct een punt achter zijn actieve loopbaan, zo heeft de Spaanse doelman dinsdag wereldkundig gemaakt middels een officieel statement op zijn social media-kanalen.. De routinier kwam al niet meer in actie nadat hij in 2019 op de training van FC Porto een hartstilstand kreeg. Nu is er dus een definitief einde gekomen aan zijn succesvolle carrière.

"De reis die je onderneemt in je leven en de mensen die je daarbij vergezellen zijn het allerbelangrijkste, niet de eindbestemming", zo schrijft Casillas in de open brief aan zijn supporters. "Alleen hard werken en er alles aan doen kan je zover brengen. Ik kan zonder twijfel zeggen dat ik via dat pad op mijn droombestemming ben aangekomen." De mededeling van Casillas om te stoppen zorgt voor een explosie aan reacties op de sociale media. Onder meer Thibaut Courtois en FC Porto overladen de Spanjaard met complimenten.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Casillas kwam namens Real Madrid tot 725 duels, terwijl FC Porto 156 keer gebruik maakte van de sluitpost uit Spanje. De prijzenkast werd door de jaren heen aangevuld met onder meer driemaal de Champions League, vijf keer de Spaanse landstitel, twee Spaanse bekers en viermaal de Supercup van Spanje. Met de nationale ploeg veroverde de 167-voudig international de wereldtitel in 2010 en de Europese titels in 2008 en 2012.