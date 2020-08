Ajax weigert deal met Heerenveen en FC Twente aan te gaan

Ajax ziet komend seizoen een rol weggelegd voor Jurgen Ekkelenkamp. SC Heerenveen en FC Twente klopten in Amsterdam aan voor de twintigjarige middenvelder, maar kregen vooralsnog een duidelijk ’nee’ te horen van directeur voetbalzaken Marc Overmars, zo meldt De Telegraaf. Voetbal International voegt hieraan toe dat Ekkelenkamp zelf voor zijn kans wil gaan bij Ajax.

Trainer Erik ten Hag is gecharmeerd van de jonge middenvelder, die in de Eredivisie afgelopen seizoen echter geen basisplaats kreeg toebedeeld. Wel mocht hij viermaal als invaller aantreden bij Ajax. Namens Jong Ajax kwam het jeugdproduct tot 21 optredens. Ekkelenkamp stond vanwege het gebrek aan speeltijd in Amsterdam niet onwelwillend tegenover een tijdelijk vertrek, waardoor FC Twente en sc Heerenveen als mogelijke opties in beeld kwamen. Desondanks blijft een verhuurperiode elders uit.

Ajacieden trainen in voorbereiding op nieuw seizoen

"Het onbespreekbaar maken door Overmars van een verhuur aan FC Twente en SC Heerenveen is een duidelijk signaal aan de zelfopgeleide speler, die nu in de voorbereiding zijn kans moet zien te pakken", voegt De Telegraaf daaraan toe. Ekkelenkamp beschikt bij Ajax over een contract dat nog twee seizoenen doorloopt. Een huurdeal met een andere club is wellicht weer een mogelijkheid voor Ekkelenkamp als Donny van de Beek gewoon aan Ajax verbonden blijft.

FC Twente haalde eerder deze transferperiode centrumverdediger Kik Pierie op huurbasis naar de Grolsch Veste en technisch directeur Jan Streuer hoopt daarnaast op de komst van Danilo Pereira. In Enschede leeft de verwachting dat de Braziliaanse aanvaller van Ajax binnen afzienbare tijd kan worden gepresenteerd.