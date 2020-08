Duarte ziet binnenlandse transfer mislukken

Mede-eigenaar David Beckham onderzoekt de mogelijkheden om Javier Pastore naar Inter Miami FC te halen. De aanvaller van AS Roma staat daarnaast ook op het lijstje van LA Galaxy. (Diverse Italiaanse media)

(The Times)

Chelsea is bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor middenvelder N'Golo Kante. Manager Frank Lampard wil op deze manier budget vrijmaken voor het aantrekken van nieuwe spelers. (The Times)

Daarnaast heeft NAC geprobeerd om Mohammed Osman en Jonathan Opoku, beiden transfervrij, te strikken. De middenvelder een aanvaller opteren voorlopig echter voor het buitenland of anders een langer verblijf in de Eredivisie. (BN DeStem)

Axel Disasi mag zich bijna speler noemen van AS Monaco. Stade Reims houdt veertien miljoen euro over aan de verkoop van de verdediger, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen. (L'Équipe)