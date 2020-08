Revelatie op weg naar Amsterdam: Ajax zorgt voor een recorddeal

Jeppe Kjaer gaat zich verbinden met Ajax. Het Deense BT meldt dat de zestienjarige aanvaller op weg is naar de Amsterdamse club. De details wat betreft de overgang van AC Horsens naar Ajax moeten nog geregeld worden, maar de clubs zijn al tot een akkoord van twee miljoen euro gekomen. Ook heeft Ajax een persoonlijk akkoord bereikt met de buitenspeler.

Ajax is volgens de berichtgeving ervan overtuigd dat Kjaer binnenkort een speler van de Amsterdammers is. De medische keuring zou binnen een week gaan plaatsvinden. Mocht de transfer doorgaan, dan betekent dit een historische deal voor AC Horsens. De vorige recordverkoop van de Deense club was Gilberto Macena naar Shandong Luneng voor circa 1,7 miljoen in 2012.

AC Horsens kan mogelijk nog meer geld uit Amsterdam verwachten. Naast het transferbedrag en eventuele bonussen heeft de club ook een doorverkooppercentage bedongen, zo klinkt het. Het talent debuteerde op zijn zestiende verjaardag op het hoogste niveau in Denemarken. Hij geldt als de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Superligaen, het hoogste niveau van Denemarken.

Kjaer kwam tot dusver tot elf wedstrijden in het eerste van AC Horsens, waarin hij een keer scoorde en drie assists afleverde. Hij wordt in Denemarken gezien als groot talent; BT omschrijft hem als 'revelatie'. Ajax heeft vaker in Denemarken zaken gedaan. Zo werd de zeventienjarige vleugelaanvaller Eskild Munk Dall onlangs overgenomen van Silkeborg IF.