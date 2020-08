Van der Vaart kan leeftijd niet geloven: ‘Zijn lichaam is ongelooflijk’

Rafael van der Vaart is diep onder de indruk van Sergio Ramos. De 34-jarige centrale verdediger rijgt de prijzen bij Real Madrid aaneen en is inmiddels uitgegroeid tot boegbeeld van de Koninklijke. "Voor mij is hij de beste verdediger ter wereld", zegt Van der Vaart, die in Madrid met de stopper samenspeelde, in gesprek met Stats Perform News.

Van der Vaart was van 2008 tot 2010 ploeggenoot van Ramos en de voormalig Oranje-international weet nog goed dat de Spanjaard enorm veel energie had. "Hij was toen 21 of 22 jaar en zat vol energie. Hij wilde overal zijn. Vrije trappen, corners, overal. Nu is het anders, hij heeft nu enorm veel focus. Hij focust zich nu op winnen en gebruikt zijn talenten daar goed voor. Hij weet wat zijn kwaliteiten zijn, dat heeft er ook voor gezorgd dat hij zo belangrijk heeft kunnen zijn voor zijn ploeg."

Van der Vaart diep onder indruk: 'Ramos is een machine, de beste verdediger ter wereld'

"Zijn lichaam is ongelooflijk, hij is een machine", vervolgt Van der Vaart over Ramos. "Toen ik laatst een wedstrijd van hem zag, dacht ik: hoe oud is hij nu wel niet? 34? Ik denk dat hij de komende zes jaar nog kan voetballen. Ik heb zoveel respect voor hem", aldus de oud-middenvelder. Real hervat vrijdag de Champions League-campagne met de return van de achtste finale tegen Manchester City. De heenwedstrijd in Madrid in februari eindigde in een 1-2 overwinning voor the Citizens.

Van der Vaart denkt dat Ramos en consorten nog een kans maken op de volgende ronde. "Ze zijn na de coronabreak erg goed bezig. Ze hebben bijvoorbeeld tien wedstrijden op rij gewonnen. Karim Benzema en Ramos hebben een sleutelrol vervuld binnen de ploeg. En Zinédine Zidane brengt rust. Maar ik zie ook dat Manchester City heel veel individuele kwaliteiten heeft. Ze zijn altijd gevaarlijk, zelfs voor het geweldige Real Madrid. Dat hebben we ook in de eerste wedstrijd gezien", aldus Van der Vaart.