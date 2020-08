‘Barcelona ziet wens uitkomen en sluit deal van 20 miljoen in Londen’

Barcelona lijkt binnenkort afscheid te gaan nemen van Martin Braithwaite. Spaanse media gaven onlangs al aan dat de Catalaanse grootmacht geen toekomst ziet met de 29-jarige aanvaller in de gelederen en dus op zoek was naar een koper. Volgens Mundo Deportivo gaat West Ham United de Deen binnenkort in huis halen.

Barcelona betaalde in in februari circa achttien miljoen euro aan Leganés voor Braithwaite, die als vervanger van de destijds langdurig geblesseerde Ousmane Dembélé werd gehaald. De aanvaller kon echter niet imponeren in het Camp Nou. De 39-voudig international kwam elf keer in actie voor Barcelona, met een goal tegen Real Mallorca als resultaat.

De spits, die nog tot de zomer van 2024 vastligt bij de nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen, kan volgens Mundo Deportivo naar de Premier League verkassen. West Ham heeft belangstelling voor de routinier en naar verluidt zijn de gesprekken over een overstap al vergevorderd. De Engelse club gaat Braithwaite voor circa twintig miljoen euro overnemen, zo luidt de berichtgeving.

Het is onduidelijk of het hier gaat om een directe transfer van Braithwaite of een verhuur met een (verplichte) optie tot koop. Doordat zijn overstap naar Barcelona buiten de officiële transferperiode viel, is de spits overigens niet inzetbaar in de Champions League. Barcelona neemt het zaterdag in de achtste finales op tegen Napoli, nadat de heenwedstrijd in het San Paolo in februari in 1-1 eindigde.