Ajax krijgt vergunning niet rond en houdt deuren van ArenA gesloten

Ajax speelt aanstaande zaterdag zonder toeschouwers tegen RKC Waalwijk, zo maakt de Amsterdamse club dinsdag wereldkundig. De gemeente Amsterdam wenst geen vergunning af te geven om circa 9.000 bezoekers toe te laten voor de vriendschappelijke ontmoeting met de Brabantse club in de Johan Cruijff ArenA. In het onderkomen van Ajax kunnen sinds deze zomer 55.500 supporters terecht.

Het bestuur van Ajax diende de aanvraag al op 15 juli in bij de gemeente Amsterdam. "Daarin was ook een uitgebreid plan conform het KNVB-protocol en de RIVM-richtlijnen omtrent het coronavirus opgenomen. Op basis daarvan meenden Ajax en de Johan Cruijff ArenA dat het mogelijk was om op een verantwoorde en veilige manier het stadion met ongeveer 9.000 supporters te vullen, hetgeen ongeveer 16 procent van de huidige capaciteit is", zo valt te lezen op de website van Ajax. Maandagavond was er echter nog geen duidelijkheid omtrent de vergunning, waardoor de plannen om publiek toe te laten werden geschrapt.

"Ajax stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat er tegen FC Utrecht (op 13 augustus, red.) wel supporters aanwezig kunnen zijn en zal opnieuw met de gemeente in contact treden om de vergunning te krijgen", voegt de Ajax-leiding daaraan toe. De ploeg van trainer Erik ten Hag treedt buiten Nederland tegen Wolfsberger AC (18 augustus) en Red Bull Salzburg (22 augustus). Op 25 augustus is Hertha BSC de tegenstander. Het is echter nog niet bekend waar de ontmoeting met de Duitsers zal plaatsvinden.