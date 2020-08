Ajax en Erik ten Hag hebben geen haast: ‘We zullen hem de tijd geven’

Ajax is niet van zins om Antony per se meteen voor de leeuwen te gooien. De aankoop van minimaal 15,75 miljoen euro arriveerde iets meer dan een week geleden in Nederland en laat op de trainingen een prima indruk achter. Hoewel de verwachtingen rondom de jonge Braziliaan torenhoog zijn, is het niet bij voorbaat reëel om te veronderstellen dat hij meteen als basiskracht zal fungeren.

“Dat hij potentie heeft, is duidelijk”, wordt Erik ten Hag dinsdag in het Algemeen Dagblad geciteerd. “We moeten kijken hoe snel hij zich gaat aanpassen. Daarvoor zullen we hem de tijd geven. Hij komt in een ander werelddeel, een ander land, bij een andere club en ergens waar een andere taal wordt gesproken.”

Quincy Promes observeert: 'Je kan zien dat hij goed kan voetballen'

Het dagblad schrijft dat Ajax er alles aan doet om het aanpassingsproces van Antony voorspoedig te laten verlopen. De in Brazilië geboren Alessandro Schoenmaker, conditietrainer van Ajax, trok al naar Brazilië om daar in het Portugees Antony voor te bereiden op diens grote avontuur in Europa. Het contingent Zuid-Amerikaanse voetballers in de selectie van Ajax zorgt ervoor dat Antony zich niet eenzaam zal voelen.

Het Algemeen Dagblad wijst erop dat Antony meer tijd heeft om aan de spelprincipes van Ten Hag en de speelwijze van teamgenoten te wennen dan David Neres, die in de winter arriveerde en in zijn eerste half jaar bij Ajax met twaalf duels in alle competities rustig werd gebracht. Met de vrijwel herstelde Neres, Dusan Tadic en Quincy Promes heeft Ten Hag ook de mogelijkheid om Antony rustig te brengen.

Mohammed Kudus, een andere nieuweling bij Ajax, kan een eventuele doorbraak van Antony ook vertragen. De middenvelder annex aanvaller is voor negen miljoen euro van het Deense FC Nordsjaelland overgenomen. Daarnaast was Lassina Traoré tot de coronastop bezig aan een sterke reeks.