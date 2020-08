Edwin van der Sar erkent: ‘Ik dacht wel eens: wat doe ik hier eigenlijk?’

Na bijna negen jaar stopt Edwin van der Sar als columnist van De Telegraaf. In zijn allerlaatste column stipt de algemeen directeur van Ajax zijn geldingsdrang en die van directeur voetbalzaken Marc Overmars aan. Van der Sar haalt aan dat de twee al decennialang goed met elkaar kunnen opschieten. “We hebben verschillende karakters, maar als spelers konden we het al goed vinden samen”, vertelt hij dinsdag.

“We hebben een vergelijkbare achtergrond, kwamen allebei van een dorpje naar de grote stad. Hij uit Epe en ik uit Voorhout. Tijdens en na de training waren we, met ook Jari Litmanen er nog bij, vaak met elkaar bezig. Tot aan het uitgaan toe soms. We zijn complementair, vullen het samen goed in. Voor de commerciële en financiële gebieden hebben we het geluk dat we een aantal goede directeuren om ons heen hadden en hebben”, verwijst hij naar de beginfase met Michael Kinsbergen en Jeroen Slop.”

“Daarna heb ik meer een eigen team gebouwd, zoals een trainer dat ook doet”, doelt Van der Sar op het directieteam met Overmars, Menno Geelen, Susan Lenderink. De oud-doelman wist niet hoe ver hij zou reiken in een directeursrol bij Ajax toen hij een punt achter zijn actieve loopbaan zette. “In alle eerlijkheid dacht ik in het begin wel eens: ik ben helemaal suf gepraat, wat doe ik hier eigenlijk?”, erkent de oud-international in het dagblad. “Toch ben ik het leuk gaan vinden op een andere manier. Marc en ik willen de club ook terugbetalen voor de kansen die wij als spelers hier hebben gehad.”

Het was Johan Cruijff die een opening bood om voor de directiepositie bij Ajax te gaan. “Hij zei tegen een aantal oud-spelers met internationale ervaring: ’Jullie weten wat het is om in de schijnwerpers te staan, jullie weten hoe het is om toegejuicht te worden én hoe het is om harde kritiek te krijgen. Daar kunnen jullie tegen, want dat boeit jullie minder.’” Na een officiële benadering door de Raad van Commissarissen ging Van der Sar bij Ajax aan de slag. “Overmars en ik constateren dat Johan met die argumentatie gelijk had. We hoeven niet van iedereen een schouderklopje en laten ons ook niet gek maken door journalisten of columnisten in kranten of op tv."

“Als oud-spelers hebben Marc en ik geen behoefte aan aandacht of erkenning. Wat we wel hebben, is geldingsdrang”, besluit Van der Sar. “We willen vooral aanhaken bij de Europese top. Ajax heeft de afgelopen jaren een enorme, wereldwijde groei op sociale mediakanalen bewerkstelligd en ook commerciële groei gerealiseerd in binnen- en buitenland, onder meer in Azië en Amerika.”