David de Gea spot absurd gelijkende eigen dubbelganger bij Sky Sports

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media uit de voetbalwereld in de rubriek VZ Social op een rijtje.

David de Gea moet zich een hoedje zijn geschrokken toen hij maandagavond zat te kijken naar Sky Sports. De doelman van Manchester United post een screenshot van iemand die wel heel erg op hem lijkt: Stuart Kettlewell, de manager van Ross County uit de Schotse Premiership, die maandagavond met zijn club met 1-0 won van Motherwell. De tweet van De Gea van zijn lookalike is inmiddels door meer dan 50.000 mensen geliket.