‘Leverkusen haalt doelman uit Serie A en laat André Onana links liggen’

Ajax lijkt niet langer te hoeven vrezen dat André Onana naar Bayer Leverkusen vertrekt. Volgens de Corriere dello Sport is de club van trainer Peter Bosz namelijk dichtbij het aantrekken van Robin Olsen. De doelman van AS Roma moet in Leverkusen de vervanger worden van Lukás Hrádecky, die in het afgelopen seizoen meermaals blunderde en zijn positie als eerste keus onder de lat kwijt zal raken.

De transfer van Olsen is volgens de Italiaanse sportkrant al bijna rond. De Zweedse goalie werd afgelopen seizoen verhuurd aan Cagliari en is bij AS Roma overbodig. Beide clubs moeten het nog eens worden over de te betalen transfersom, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Olsen heeft zijn zinnen gezet op een avontuur in de Bundesliga en mag het van Roma rustig aan doen op de training, om het risico op een blessure te verkleinen.

Olsen, al jarenlang de eerste doelman van het Zweedse nationale elftal, werd door AS Roma in 2018 overgenomen van FC Kopenhagen. De keeper begon als eerste doelman, maar werd na slechte prestaties aan het einde van het seizoen op de bank gezet. Op huurbasis bij Cagliari kwam Olsen afgelopen jaar tot zeventien optredens in de Serie A.

Een week geleden meldde De Telegraaf nog dat Leverkusen een bod van 'twintig miljoen euro plus bonussen' heeft uitgebracht op Onana. Het bod werd door directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax vooralsnog als te laag bestempeld: de Amsterdammers denken aan een bedrag van minimaal dertig miljoen euro voor de 24-jarige Kameroener.