Branislav Ivanovic (36) staat na drieënhalf jaar voor rentree in Premier League

Branislav Ivanovic staat voor een rentree in de Premier League. De 36-jarige Servische verdediger, in het verleden negen jaar actief voor Chelsea, bevestigt maandag dat hij een aanbod van Everton op zak heeft en zijn carrière hoogstwaarschijnlijk op Goodison Park gaat vervolgen.

Ivanovic zit sinds enkele weken zonder club, nadat zijn contract bij het Zenit Sint-Petersburg afliep. De ervaren rechtsback annex centrumverdediger werd in de winter van 2017 opgepikt bij Chelsea en beleefde met onder meer twee landstitels een bekertriomf een succesvolle periode in Rusland.

Ivanovic bereikte met Zenit geen overeenstemming over een nieuw contract en is zodoende vrij om te gaan en staan waar hij wil. Hij werd in eigen land in verband gebracht met een transfer naar Rode Ster Belgrado, maar op dit moment lijkt Everton de grootste kandidaat om aan de haal te gaan met zijn komst. "Ik zal mijn carrière waarschijnlijk gaan voortzetten bij Everton. Ik heb een goede aanbieding ontvangen", wordt de routinier geciteerd door onder meer de Liverpool Echo.

Bij Everton, waar Marcel Brands de director of football is, lonkt een hereniging met Carlo Ancelotti. Ivanovic en Ancelotti werkten tussen 2009 en 2011 samen bij Chelsea en vierden toen diverse successen, waaronder de nationale dubbel in 2010. Ivanovic zou bij the Toffees een kandidaat kunnen zijn om Djibril Sidibé op te volgen: laatstgenoemde is na een verhuurperiode het afgelopen seizoen inmiddels weer teruggekeerd bij AS Monaco. Aangetekend dient wel te worden dat Ivanovic bij Zenit de voorbije voetbaljaargang vooral als centrumverdediger speelde.