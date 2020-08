Aanvoerder (26) promoveert, stopt direct en maakt opvallende carrièreswitch

Na duels met Potenza Calcio en Novara wachtte op woensdag 22 juli de laatste horde voor Reggiana. In de finale van de play-offs voor promotie naar de Serie B moest alleen nog het bekende Bari opzij worden gezet. In een spannende eindstrijd wist Reggiana aan het langste eind te trekken: 1-0. Groot feest, want na 21 jaar was de club uit Reggio Emilia weer actief op het tweede Italiaanse profniveau. Een week later volgde een verrassend bericht: aanvoerder Alessandro Spanò (26) stopt met profvoetbal voor een studie International Business in Shanghai, Londen en San Francisco.

Reggiana was goed bezig in Groep B van de Serie C toen de coronacrisis toesloeg. Vanaf maart was het afwachten hoe het Italiaanse voetbalseizoen aan zijn einde zou komen. Reggiana stond op een verdienstelijke tweede plek op de ranglijst, met zes punten achterstand op koploper Vicenza. Uiteindelijk werd er besloten om in juni verder te gaan met de play-offs en de competitie te laten voor wat het is. Koplopers Monza (Groep A), Vicenza en Reggina (Groep C) waren door hun prestaties in het reguliere seizoen al zeker van promotie. Welke club de vierde en laatste plek zou innemen, zou worden bepaald via de play-offs.

Na spannende wedstrijden tegen Potenza Calcio in de kwartfinale en Novara in de halve eindstrijd moest alleen Bari nog worden verslagen. De nummer twee van Groep C was gezien de eerdere resultaten licht favoriet voor het treffen, maar toch wist de formatie van trainer Massimiliano Alvini te zegevieren. Een doelpunt van Augustus Kargbo vlak na rust bracht de beslissing: 1-0. Na het laatste fluitsignaal werd de promotie groots gevierd, ook door centrumverdediger Spanò. De aanvoerder wist dat het zijn laatste feestje met Reggiana zou zijn. Hij had maandenlang een geheim met zich meegedragen dat een week na de promotie openbaar werd gemaakt: hij gaat zijn academische carrière voortzetten in onder meer Shanghai.

"Er zijn andere interesses die om een plekje vragen in mijn leven", zo concludeerde Spanò, die inmiddels een bachelordiploma economie op zak heeft, tegenover de pers. De emotionele verdediger moest zijn tranen bedwingen tijdens zijn zorgvuldig geformuleerde afscheidsrede. De stopper speelde eerder bij Pro Patria en Pro Vercelli Berretti, maar zijn hart ligt bij Reggiana, de club waar hij sinds 2014 voor speelde en waarmee hij in 2018 promoveerde naar de Serie C. Spanò moest in datzelfde jaar ook nog onder het mes vanwege een kniekwetsuur. Na 187 duels en 15 doelpunten voor Reggiana, waaronder de beslissende goal tegen Novara in de halve finale van de play-offs (2-1), kiest Spanò nu voor een ander levenspad. "Mijn lot was verweven met het lot van deze stad. Er werd mij gevraagd om deze reis met elkaar te maken en de weg omhoog in te zetten. Naar de Serie B, waar de club hoort. We hebben het samen geflikt. De finale was mijn laatste wedstrijd. Dit script vind je bij geen enkele film."

"Mijn lot is vervuld. Misschien ben ik een beetje gek, maar kiezen voor het verstand is niet altijd de goede richting. Nu is het tijd om mijn hart te volgen. De tijd is gekomen om een andere weg in te slaan die me weghoudt van voetbal." Al maanden eerder had Spanò een studiebeurs gekregen voor de International Business School, maar hij had het voor iedereen verborgen gehouden, zelfs voor vrienden. "Ik kan alleen maar iedereen bedanken dat ik dit sprookje heb mogen meemaken. Ik hoop dat ik zowel op als naast het veld iets waardevols heb achtergelaten. Ik vraag jullie wel om een gunst: blijf lachen. Volg je ware betekenis in het leven en je zal voor altijd een droom beleven."

Spanò is een idool in de stad Reggio Emilia en verdient als voetballer in een maand tijd meer dan 95 procent van zijn leeftijdsgenoten in een jaar. Toch is de verdediger verbaasd over de aandacht voor zijn keuze. "Ik denk dat het slecht is als het nieuws is dat een 26-jarige jongen kiest voor zijn studie. Dat is toch hartstikke normaal?" Zaakwaarnemer Matteo Coscia kan dit beamen. "Wees niet verrast. Toen hij 22 jaar was ging hij in Afrika helpen een ziekenhuis op te zetten, terwijl zijn leeftijdsgenoten en collega's naar Mykonos of Formentera gingen. Alessandro is een ongelooflijke jongeman, je bent meteen onder de indruk van zijn volwassenheid. We kunnen zijn keuze alleen maar respecteren. Hij heeft twee zaakwaarnemers verloren, maar heeft twee vrienden erbij gekregen. Ik wens hem het allerbeste. Hij heeft bewezen dat hij een ware leider is. Over een paar jaar zie ik hem in de top van het Italiaanse bedrijfsleven werken."

Ook Francesco Ghirelli, president van de Serie C, was onder de indruk van de keuze van Spanò. In een open brief bedankte de sportbestuurder de speler voor zijn opmerkelijke stap. "Beste Alessandro, dank je. Op twee manieren ben je een voorbeeld. Ten eerste: door een belangrijke bijdrage te leveren aan de promotie van het team naar de Serie B. Een geweldig pad, waarbij de mooiste gevoelens naar boven komen drijven. Ten tweede: je slaagde in je voetbalmissie terwijl je aan het afstuderen was. Je hebt een 'normale' daad omgezet in een signaal aan kinderen die een passie voor voetbal en sport hebben. Sport en studie kunnen op elkaar worden afgestemd als je de waarde ervan begrijpt. Jouw keuze dwingt ons om te reflecteren op voetbal. Dank je. Jij hebt duidelijk gemaakt dat er een nieuwe hiërarchie is bij de keuze studie/voetbal/professie. Alessandro, jij bent tevens een voorbeeld van toewijding. Het hart wijst altijd naar je dromen. Dank je en veel succes."